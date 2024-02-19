Adana iş dünyasından ortak çağrı: Altyapıyı yapmadan, arazileri imara açmayın

Eray ŞEN/ADANA

Yerel seçim öncesinde ortak açıklama yapan iş dünyası dernekleri, belediye başkan adaylarından beklentileri ile sorunlara çözüm önerilerini duyurdu.

Adana Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen toplantıya ATO Başkanı Yücel Bayram, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Ömer Tekdemir, Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) Başkanı Ali Can Boğa, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ADSİAD) Başkanı Vedat Gizer, Çukurova Genç İşadamları Derneği (ÇUGİAD) Başkan Yardımcısı Serhat Aydoğan ve Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı katıldı.

Kentin öncelikli sorunları hakkında çözüm önerilerini içeren bildiriyi ATO Başkanı Yücel Bayram açıkladı. Yeni bir yönetim anlayışının benimsenmesini isteyen Bayram, “Adana’daki anlayış bir belediye sürekli diğer belediyeyi suçlamakta ve iş çözmek yerine, ‘o iş bize ait değil’ denilmektedir. Bu vatandaşın konusu olmamalıdır. Bunu belediyeler kendi arasında çözüme kavuşturmalıdır. Özellikle iş dünyası olarak talebimiz, yerelde başarı için siyasi parti rozetlerini bir kenara bırakarak 15 belediye ve büyükşehir Adana için ortak çalışmalıdır. Özetle biz hizmette yerellik istiyoruz. Genel siyaset yerel siyaseti etkisi altına almamalıdır” diye konuştu.

“Bir şehre yapılacak en büyük kötülük”

Açıklamasında şehir trafiğinde yaşanan sorunların çözümü için 14 adet altgeçit yapılması gerektiğini anlatan Bayram, imar konusunda yaşanan sıkıntıları da dile getirdi. Merkez Sarıçam ilçesi ile Kabasakal mahallesinde altyapısı hazırlanmadan imara açılan arazilerde yaşanan sorunu örnek gösteren Bayram, “Bir bölgenin alt yapı, donanım sorunları çözülmeden imara açılması bir şehre yapılacak en büyük kötülüktür. Önce imara açıp, sonra altyapısını düzenlemeye kalkmak, Sarıçam ve Kabasakal bölgesinde olduğu gibi sorunları da beraberinde getirecektir” diye konuştu.

“Master plan, rafta bekleyen doküman olmamalı”

Adana’nın önemli sorunlarından birisinin de ‘master plan’ eksikliği olduğuna dikkat çeken Bayram, “Master plan süreci, rafta bekleyen bir dokümanla sonuçlanırsa, zaman ve enerji boşa harcanmış olacaktır. Bu nedenle önde gelen ortakların kabul ettiği ve ona göre davrandığı gerçekçi bir uygulama stratejisi hazırlamak gerekir” ifadesini kullandı. Bayram, planlamanın ulaşım boyutunun imar planları ile uyumlu olması gerektiğini bildirdi.

“Raylı sistem ulaşımı maalesef ölü doğmuştur”

Raylı sistemin kentsel ulaşımla ilgili birçok sorunu kendiliğinden çözdüğünü söyleyen Bayram, “Adana’da raylı sistem ulaşımı maalesef ölü doğmuş bir projedir. Güzergâh olarak neredeyse Adanalının hiçbir ulaşım ihtiyacına cevap vermemektedir. Metro güzergahının yeniden planlanması şehir trafiğine, ekonomisine ve estetiğine büyük katkı sunacaktır” dedi.

Neden Tuna nehri gibi olmasın?

Seyhan baraj gölü ile Seyhan nehrinin Adana’nın deniz görünümlü bir şehir olmasını sağladığını belirten Bayram, şöyle konuştu: “Seyhan nehri ve gölü, temizliği ve renkleri ile Adana’ya ayrı bir özellik katacakken bu şansını şimdiye kadar yeterince değerlendirememiştir. Seyhan nehri ve baraj gölü tüm güzellikleriyle karşımızda dururken ona hayat verecek kurumlar bekleniyor. Mesela bizim göl marinamız neden olmasın, mesela neden bizim barajımız Tuna nehri gibi şehrimizi süslemesin.”