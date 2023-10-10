Adana Lezzet Festivali, 3 günde 923 bin kişiyi ağırladı

ADANA/EKONOMİ

Adana Valiliği ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin desteğiyle düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ne bu yıl 923 bin kişi katıldı. Festivalde 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

Üç gün devam etkinlikler kapsamında Adana Valisi Yavuz Selim Köger’in de katıldığı ‘Lezzet Treni’ yolculuğu Toros Dağları’ndaki Pozantı ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Merkez Park’taki festival alanında ise gastronomi dünyasından ünlü isimler ve uzman konuklar ağırlandı. Adnan Şahin, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, Sahrap Soysal, Melih Demirel, Hazer Amani, Türev Uludağ, Umut Karakuş, Yoldaş Sönmez gibi şeflerin katıldığı etkinliklerin yanı sıra Adanalı spor adamı Fatih Terim’in gazeteci Fulya Öztürk ile yaptığı söyleşi ilgiyle izlendi. Ayrıca Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel, Akdeniz Gastronomi Turizmi, Geleceğin Menüleri, Sınırları Aşıyoruz, Tutucu Damaklara Yeni Tatlar gibi konu başlıkları altında paneller düzenlendi.

Ziyaretçiler ‘’Genç Şefler Yarışıyor’’ adlı etkinlikle galibiyet için ter döken genç şef adaylarının heyecanlarına ortak oldu, açılan stantlarda Adana’nın yerel ve geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Atatürk’ün sevdiği Adana yemeklerinin anlatıldığı panelde şeflerin sunumu büyük ilgi gördü.

Şehirdeki otel ve restoranlarda festival öncesi başlayan yüksek talep, Adana’nın turizmine de olumlu olarak yansıdı. Şehirdeki tüm otellerin dolduğu 3 gün içerisinde birçok misafir konaklama için çevre illerdeki otellere yönlendirildi. 6 Şubat’ta meydana gelen ve Adana’yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan şehir esnafı de festival sayesinde kazançlı bir dönem geçirdi.