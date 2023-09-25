Adana Lezzet Festivali, binlerce kişiye ev sahipliği yapacak

Adana, lezzetleriyle bir kez daha yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 7’nci kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali, 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivalin basın toplantısında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana’nın hem tarımda hem de sanayide önemli bir gücü olduğunu belirtti. Adana’nın aynı zamanda önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını söyleyen Köşger, sadece 40 dakika mesafede denize ve sahile ulaşıldığını, yaylaya çıkılabildiğini, dağ turizmine elverişli olduğunu belirtti.

Türkiye’nin her yerinin kendine özgü değerlerinin ve kendine özgü özelliklerinin olduğunu kaydeden Köşger, “Adana biraz önce de dediğim gibi bütün potansiyeliyle sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla kendine özgü bir sürü hususiyeti barındırıyor. Turizmde de Adana’yı gastronomi alanında en iyi yerlere getireceğiz inşallah. Festivalimizi daha rafine, daha iyi hale getirmek içi çalışacağız. Bunu da hep birlikte başaracağız.” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ise şunları kaydetti: “Lezzeti, kültürü, sanatı, doğası, iklimi ve tarihi kimliği son derece zengin ve güzel bir şehrin mensuplarıyız. Anavarza, Tatarlı Höyüğü, Tepebağ, Magarsus her biri inanılmaz tarihi zenginlikler barındırıyor. Bu topraklar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Adana yaptığı her işi çok iyi yapıyor. Festivaller kenti olduk. Altın Koza Film Festivali’ni yeni icra ettik. Diğer festivallerimiz Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yankı buluyor. Adana’da seçilmişler ve atanmışlar 10 yıldır birlikte uyum içinde çalışıyor. Böyle olunca da başarı geliyor. Adana’mızın değerlerinin tanıtımı güzel bir şekilde yapılıyor. Valilerimiz Adanalı gibi çalışıyorlar. Medya ve basınımızın da Adana’nın tanıtımında çok önemli katkısı var. 6-7-8 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak Lezzet Festivalimiz için herkesi Adana’ya davet ediyoruz.”

Gastronomi turizmine dönüşen bir organizasyon

Adana Lezzet Festivali her geçen yıl daha fazla katılımcı ve misafiriyle büyüyen bir gastronomi festivaline dönüşüyor. Belirlenen etkili konu başlıkları ve alanlarında uzman, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan konuşmacıların katılacağı paneller, geleceğe tohum atma hedefine hizmet ediyor. Gastronomi turizmine dönüşen ve bu yıl 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali geçtiğimiz yıl 660 binin üzerinde kişiyi ağırlamıştı.

Festival Adana Valiliğin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla, festival yürütme kurulunun koordinasyonuyla gerçekleşiyor. Festivalin organizasyonunu Haluk Özsevim hayata geçirirken, konferans programı ve sahne programı içeriklerini Ebru Koralı oluşturdu. Açılış konuşmasını Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yapacağı etkinlik 6 Ekim’de Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu’nda başlayacak.

Tema, 100’üncü yılda Cumhuriyet Lezzetleri

Adana Lezzet Festivali bu yıl son derece anlamlı bir temayla gerçekleştiriliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında “erken cumhuriyet dönemindeki menüler” ana odağında düzenlenen festivalde “davetler ve yeme içme kültürü, cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği, Türk mutfağının bugünkü imajı, Türk girişimcilerin marka restoranları sayesinde Türk Malı ürün ve hizmet kalitesinin dünya ile buluşmasından zeytinyağına, yerli malların ihracat potansiyeli” gibi konular ele alınacak.

Yerli ve yerinde üretim, yakın çevreden mevsiminde tedarik, atıksız mutfak, karbon ayak izi ve kaynakların doğru kullanılması gibi birçok çevresel değer taşıyan konular da gündeme gelecek.

Akdeniz gastronomi turizmi masaya yatırılacak

Araştırmalara göre 1 milyar kişiyi aşan yıllık turist sayısının yüzde 88,2’si “Destinasyon seçiminde yemek çok önemli” diyor. Gezginler için en çok tercih edilen destinasyonlara sahip Akdeniz Havzası’nda düzenlenen Gastronomi turizmi etkinlikleri, düzenlendikleri coğrafyalara nitelikli yatırımlar olarak etkisini gösterirken; yerelin yeniden sahiplenilmesi ve şeflerin yaratıcılığının gün geçtikçe artmasına da katkı sağlıyor. Bu önemli veriden yola çıkarak Adana Lezzet Festivali’nde düzenlenecek panellerde hedef ve sonuç odaklı konu başlıkları belirlendi. Ayrıca Türkiye’nin mahir şeflerinin Adana mutfağından aldığı ilhamla “Adana’dan Dünya’ya” başlığında Yörük mutfağından Karataş Havzası deniz ürünlerine, şalgamdan sumağa, narenciye ürünlerine kadar farklı tatları buluşturan yeni yemek tasarımları beğeniye sunulacak.

Festival sebebiyle THY, Adana’ya ek seferler koydu

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan festivale yoğun ilgi sayesinde şehirdeki tüm otellerde bütün rezervasyonların dolduğu belirtilirken; Türk Hava Yolları da talep üzerine festival döneminde Adana uçuşlarına ek seferler koydu. Adana yakın çevresindeki illerde de otellerin doluluk oranında belirgin bir artış sağlandığı belirtiliyor.

50’nin üzerinde şef yeni lezzetler keşfetmeye geliyor

Adana Merkez Park’ta 6 Ekim akşamı dev ateşin yanmasıyla Lezzet Sahnesi’de start veriliyor. Türkiye’nin dört bir yanından 50’nin üzerinde şef Adana ürünlerini tanımak ve yeni lezzetler keşfetmek için geliyor.

Genç şefler yarışıyor

Geçen yıl ilki gerçekleşen ‘Genç Şefler Yarışıyor’ bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Festival alanında gerçekleşecek yarışmada yeni yetenekler yaratıcılıklarını sergileyecek. Bu yıl ödüllü olacak yarışma şef adaylarını bekliyor.

Aylin Yazıcıoğlu, Arda Türkmen, Melih Demirer, Ömer Bozyap, Hazer Amani, Yoldaş Sönmez, Marc Pauquet, Ali Ronay, Türev Uludağ, Umut Karakuş ve Doğa Çitçi festivalin ünlü şefleri arasında. Masterchefler Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya festivalin renkli yüzlerinden.

6 Ekim panelleri ve konuşmacılar

·Gastronominin Ekosisteminde Şeflerin Sorumluluğu: Şef & Danışman Aylin Yazıcıoğlu, MUUTTO Anatolian Tapas Bar Chef & Owner Umut Karakuş, Ent Restoran Kurucu & Şef Yoldaş Sönmez, Şef, Danışman Ali Ronay, Moderatör -Konsept Danışmanı & Şef Tolga Atalay

·Masterchefler Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya

·Düşü Olmayanın İşi Olmaz: Nardane Kuşçu, Narköy, Nar Eğitim

· Akdeniz Gastronomi Turizmi: TUROFED Başkanı Erkan Yağcı, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, ÇUKTOB Başkanı Tayyar Zaimoğlu, ETÜDER Başkanı Melih Şahin.

·Sınırları Aşıyoruz: Ebru Koralı moderatörlüğünde IST Airport TRU Hospitality &Retail CEO Sadettin Cesur, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Cengiz Barut ve Master Şef Somer Sivrioğlu.

·Cumhuriyetin 100. Yılında Adana Lezzet Festivali: Yaygıdan Masaya Araştırmacı-Yazar Nurettin Çelmeoğlu, ODTÜ Tarih Bölümü Doç. Dr. Bahar Gürsel, Moderatör Saray ve Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt

·Tutucu Damaklara Yeni Tatlar: Roka İstanbul’un Executive Chef ‘i Suna Hakyemez, Türk Halk Mutfağı Derneği Başkanı ve Adana İl Sınırı Önder Köse, Orkide Pastanesi Murat Özgüller, Gastronometro Direktörü Maximilian Thomaeax, Sosyal Girişimci Yelda İpekli, Tolga Atalay

·Yol Gösterici Rehber: Gamze İneceli moderatörlüğüde, gazeteci Müge Akgün, House of Kamer Kamer Kıraç, Bedia Gücüm Croma ve Tayyar Zaimoğlu Onbaşılar.

·Şehirleşme Tarımı Yok Etmeden: Moderatör Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazarı Nilhan Aras, Slowfood Kapadokya Sözcüsü Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kaan Aktan, Koçulu Peynircilik - Kars Boğatepe İlhan Koçulu, Ankael Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koop Başkanı Neriman Koçak,

·Geleceğin Menüleri: UFS Türkiye Pazarlama Müdürü Didem Molay Sevin, UFS Türkiye Lead Şefi Osman Bahadır

·Sosyal Tedarik Sorumlu Tedarik: BMB Teknoloji Kurucu Ortağı Betül Bildik, Yerel Yönetim Sosyal Tedarik Uzmanı Nazlı Enif Dipşar, Innovation for Development (I4D) Direktörü Doğan Çelik

7-8 Ekim Adana Lezzet Sahnesi’nden…

·Adana Gastronomi Sohbetleri: Şef Somer Sivrioğlu, Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Türev Uludağ.

·Adnan Şahin İle Influencer Dünyası: Celal Arpat, Sinan Canlı- Damak Ustası, Murat Pala Lezzet Ormanda ve Ender Şire Ender Mutfakta.

·Adana Ekşileri Şalgam Sumak: Umut Karakuş sunumu

·Tandır Başında: Şef Hazer Amani ve Reha Tartıcı eşliğinde

·Şalgamlı Karakılçık Bulgurundan Adana Kısır: Sahrap Soysal Nurşen Aksoy (Nurlu) eşlik ediyor.

·Mutluluğun Turşusunu Kuralım: Gastronomi Yazarı & Oyuncu Rıza Sönmez, Yazar Sema Temizkan, Alta Naturel Kurucusu Nermin Nacaroğlu

·Yeni Bir Tatlı Keşfi: Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu Pastane Bölümü Yönetici Eğitmen Şef Marc Pauquet’ya Ebru Erberdi eşlik ediyor.

·Karataş Havzasında: Ent Restoran Kurucu & Şef Yoldaş Sönmez’e Oğuz Yenihayat eşlik ediyor.

·Adana'dan Dünyaya: Şef Melih Demirel

·Atatürk’ün Sevdiği Adana Yemekleri: Moderatör: Çağrı Başkurt, Pırıl Bilici Tevhide Yaltır Efsun Gürani, Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu, Şefler: Ömer Orak, Zehra Akkese, Ferida Aka.

·Cumhuriyetin 100. Yılında Yeni Adana Mutfağı: Adana HiltonSA Executive Chef Hakan Coşkun, Adana Sherton Executive Chef Koray Türk

·Miras; Hatay: Hatay Büyükşehir Belediyesi Unesco Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, Antakyalı Akademisyen Anna Maria Beylunioğlu, Kolektif Chefs Kurucusu ve BM WFP Teknik Danışmanı Yalçın İnam, Şef Sevvan Aksu