Adana’da gıda denetimlerinde 22 milyon lira ceza uygulandı

ADANA/EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 yılı içinde en fazla üzerinde durduğu güvenilir gıdaya ulaşılması konusunda yoğun denetimler yapıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de geçen yıl 122 gıda denetçisinin katılımıyla ile 31 bin gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde tespit edilen mevzuat uygunsuzlukları ile ilgili olarak sorumlular hakkında, adli birimlere suç duyurusu, faaliyet durdurma, idari para cezası, ürünlerin piyasadan toplatılması, imha edilmesi ve kamuoyu duyurulması gibi yaptırımlar uygulandı. İşletmelere toplam 22 milyon 135 bin Türk Lirası ceza kesildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, güvenilir gıdaya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirterek, 2025 yılında da denetimlerin devam edeceğini söyledi. Kökçüoğlu, “Bakanlığımızın 1 milyon 300 bine yakın denetim yaptığı 2024 yılı gıda denetiminin zirveye çıktığı yıl oldu. Bakanlığımızın rutin denetimlerinin yanı sıra sektörel bazda ağırlık verdiği denetimler de yapıldı. Et ve et ürünleri, alkollü alkolsüz içecekler, okul-yurt kantinleri ve yemekhaneleri, sektörel denetimlerden sadece birkaçı. Biz de Adana olarak 122 denetçimizle 31 bin gıda denetimi yaptık. Karşılaşılan olumsuzluklara istinaden 22 milyon 135 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Taklit ve tağşiş yapan firmalar bakanlığımızın internet sitesinden ifşa edildi” dedi.

“En iyi denetçi tüketicinin kendisi”

İl Müdürü Kökçüoğlu, en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımız markette, kasapta, restorantta, kısacası hayatın her anında karşılaştığı veya gördüğü herhangi bir olumsuzlukta ALO GIDA 174 hattımıza şikayet veya ihbarda bulunabilir. İl ve ilçe ekiplerimiz halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi için 7 gün 24 saat görevinin başında” diye konuştu.