Adana’nın depremde ticari kaybı 11 milyar TL

ADANA/EKONOMİ

‘Deprem sonrası ticaretin canlandırılması ve e-ihracat’ konulu Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi, ülke genelinden uzmanlar ve meslek örgütü temsilcilerinin katılımıyla Adana Ticaret Odası’nda yapıldı. Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD) ile Elektronik Ticaret Derneği’nin (ELİDER) birlikte organize ettiği zirvenin açılış toplantısına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ATO Başkanı Yücel Bayram, Bilişim Sektörleri Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Necmettin Kırık, ABİAD Başkanı Mehmet Ali Altun, ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, 9 ilden bilişim derneği başkanları, e-ticaret ve yapay zeka uzmanları katıldı.

Açılışta söz alan ATO Başkanı Yücel Bayram, 6 Şubat depreminde Adana’daki yıkım ve can kaybı oranının diğer illere göre düşük olduğunu ancak kentin ticaret olarak en çok etkilenen iller arasında yer aldığını söyledi. Adana’nın en büyük ticaretini, deprem bölgesinde yer alan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya gibi illerle yaptığını ifade eden Bayram, “Bizdeki can kayıplarına üzülmemek elde değil. Bunun yanında Adana’da 5-6 bin binanın yıkılacağı söyleniyor. Deprem nedeniyle Adana esnafının bu bölgeden alacağı 10 milyar liranın üzerinde, bize ulaşan rakamlar 11 milyar 176 milyon lira. Bunlar ticarette kullanılan çek, kredi kartı gibi uygulamalardan kaynaklı, dönen, geciken, alınamayan ya da hiç alınamayacak alacaklar. Dolayısıyla rakamlar olarak da çok büyük kaybımız var” dedi.

"Bilişim sektörü ‘zeki’ çalışanlara ihtiyaç duyar"

Bilişim Sektörleri Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Necmettin Kırık yaptığı konuşmada, sektörün güncel sorunlarını dile getirdi. Çok sayıda insanın bilişim sektöründe çalışmak istediğini, bu konudaki talebin ihtiyaçtan fazla olduğunu ifade eden Kırık, mesleğin nitelikli ve ‘zeki’ çalışanlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kırık, “Bilişim sektöründe iş yapacak kişilerin sahip olması gereken en önemli özellik zeki olmaktır. Bu sebepten, meslek liselerinde stajyerleri belirlerken bir sınava tabi tutup, bir sıralama yapmamız, bu şekilde tercih etmemiz lazım. Milli Eğitimin buradaki yanlıştan dönüp, seçilmiş, nitelikli öğrencileri yetiştirmesini sağlamak zorundayız.”

"Dijitalleşme tüm ekonomiyi şekillendiriyor"

Açılışta söz alan ABİAD Başkanı Mehmet Ali Altun ise toplantıda KOBİ’lerin dijital ekonomiye entegrasyonunda ve sürdürülebilir kalkınmada kritik öneme sahip e-ticaret, e-ihracat konularını ve aynı zamanda, sürecin yapay zeka ilişkini ele alacaklarını kaydetti. Dünya Ekonomik Forumu’na göre önümüzdeki 10 yılda, ekonomide yaratılan yeni katma değerin yüzde 70’ten fazlasının e-ticaret üzerinde gerçekleşeceğine dikkat çeken Altun, “Dijitalleşme sadece bir sektörü değil, tüm ekonomiyi şekillendiriyor” diye konuştu.

"İhracatın en hızlı ve kolay yolu e-ihracat"

Toplantının organizatörlerinden ELİDER Başkanı Fehmi Darbay da ihracatın en hızlı ve en kolay başlanabilir yolunun e-ihracat olduğunu dile getirerek, bu yönde yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.