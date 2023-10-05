'2 buçuk milyon metrekarelik sanayi parselinin ön tahsisi yapıldı'

Eray ŞEN/ADANA

AOSB’deki gelişmeler hakkında EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan Akpınar, yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını, genişleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. AOSB’nin 2 bin 290 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi haline geldiğini bildiren Akpınar, bölgenin coğrafi konumu, ulaşım olanakları ve diğer avantajlarından kaynaklanan cazibesinin, Akdeniz havzasında planlanan yatırımlarla birlikte daha da artacağını vurguladı. Akpınar, “Bunun farkında olan AOSB yönetimi olarak genişleme alanlarımızdaki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Çünkü bölgemiz gelecekte daha büyük sıçramalar yapacaktır” diye konuştu.

“Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı avantaj sağladı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yapılacağını açıklamasıyla birlikte AOSB’nin genişleme alanlarındaki yeni sanayi parsellerine ilginin arttığını vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti: “Çünkü liman ve benzeri tesisler Türkiye için çok ciddi, dikkat çekici yatırımlardır ve nereye yapılırsa yapılsın, ekonominin o noktada yoğunlaşmasını veya canlanmasını sağlar. Yumurtalık’ın Petrokimya Endüstri Bölgesi ilan edilip, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurulması çalışmaları, aynı bölge içerisinde Ceyhan Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Kimya OSB, Sera OSB, Karataş Su Ürünleri OSB ve Adana OSB olduğu dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte Türkiye’de gelişebilecek nadide yerlerden biri olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye’de Adana’nın imkanlarına sahip çok fazla alternatifin olmadığını da görüyoruz. Gebze-Kocaeli hattında, İzmir hattında ekonominin yoğunlaşması ve yer olmaması nedeniyle, alternatifsiz olarak bölgemizin gelişme ihtimali kaçınılmazdır.”

Bölge Müdürü Akpınar, AOSB’nin sanayiciye sunduğu olanaklar hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünya standartlarında arıtma ve kullanma suyu tesisleri, sanayicilerin tüm ihtiyaçlarını tek noktada bulabildikleri Kamu Kampüsü, Teknik Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokulu, 7-24 acil sağlık hizmeti ve 9 branşta poliklinik hizmeti verilen AOSB Semt Polikliniği, girişimcilik ekosistemine katkı sunan Küp Girişimcilik Merkezi, sanayicilere en uygun fiyatla girdi temin eden AOSB Enerji A.Ş. ve AOSB beton tesisleri ile yenilikçi hizmetleri sürdürüyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında, AOSB Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Proje Destek Ofisimiz üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgemiz ve Türkiye genelindeki birçok saygın üniversite ile işbirliği yaparak, bilgiyi sanayimiz ile buluşturuyoruz. Adana il genelinde Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin bulunduğu firmalarla istişare kurulu oluşturularak düzenli periyodlarda toplantılar düzenliyoruz. AIP Export platformumuz ile bünyemizdeki katılımcılarımızı dış dünya ile buluşturuyoruz.”

“Yeşil dönüşüm konusunda iki çalıştay düzenledik”

Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, geniş kapsamlı iki çalıştay düzenlediklerini aktaran Akpınar, “Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde AOSB’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyoz’un Geliştirilmesi’ isimli TÜBİTAK 1005 Projemiz 5 farklı üniversiteden akademisyenler, bakanlıklar, TSE ve 22 Pilot Firma ile devam etmektedir” bilgisini verdi.

“İlk kurumsal karbon ayak izi yazılımını geliştirdik”

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının ihracat yapan firmalara ciddi sorumluluklar getirdiğini belirten Akpınar, Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimimiz tarafından geliştirilen Kurum Bazlı Sera Gazı Hesaplama Yazılımı Türkiye'de bir ilk olması açısından büyük önem taşıyor. Bu yazılımımız TSE tarafından da onaylanmıştır” dedi.

AOSB 50’nci yılını kutluyor

Bakanlar Kurulu tarafından 29 Mart 1973 tarihinde alınan kararla kuruluşu için ilk adım atılan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, geçen 50 yıllık sürede; toplam 564 parselde, 33’ü yabancı sermayeli yaklaşık 500 işletme, 41 bin 500 istihdam, 1.7 milyar dolar ihracat, İSO ilk 500’de 16, İSO İkinci 500’de 20, TİM 1000’de 15 firmasıyla kent, bölge ve ülke ekonomisine değer katıyor.