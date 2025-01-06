ADASO Başkanı Kıvanç: “3 milyar dolar ihracat hedef değil, basamaktır”

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın ihracat performansının 2023 yılına göre yüzde 5 artış gösterdiğini belirtti. 2023’te 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapan Adana’nın, yaşanan zorluklara rağmen 2024’te bunu artırmayı başardığını vurgulayan Kıvanç, şunları ifade etti:

“2024 yılında Adana’mız ihracat rakamlarını yeniden yukarı taşıyarak 3 milyar 45 milyon dolara ulaştı. Bu başarı, şehrimizin üretim kapasitesini artırmak için yürütülen yoğun çalışmaların ve sanayicilerimizin azimli gayretlerinin bir sonucudur. Ancak bu rakam bizim için bir hedef değil, yeni başarılar için bir basamaktır. Önümüzdeki süreçte Adana’nın ihracatını çok daha yukarılara taşıyacak potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.”

2024 ihracatında sektörlerin katkılarına değinen Kıvanç, kimya sektörünün 593.6 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını açıklayarak, “Tekstil sektörü 521.4 milyon dolarla ikinci, hububat 379.5 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada bulunuyor. 2024 yılında ilk 5 sektör içerisinde en yüksek ihracat artışını yakalayan sektörümüz ise yüzde 50 artışla 334.3 milyon dolarlık ihracat yapan otomotiv endüstrisi oldu” dedi.

Adana’nın ülkelere göre ihracat rakamlarını da paylaşan Kıvanç, “ABD 270.3 milyon dolarla birinci, Irak 266.2 milyon dolarla ikinci, İspanya 191.1 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı” bilgisini verdi. Aralık ayı ihracat performansına değinen Kıvanç, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla 282 milyon 597 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydetti. Kıvanç, “12 aylık süreçte kasım ayı 291.1 milyon dolarla en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ay oldu. Türkiye genelinde yüzde 1.40’lık pay ile 13’üncü sırada yer aldık” dedi.

“128 bin dekardan fazla yeni yatırım alanı var”

Adana’da 6 bölgede toplam 128 bin dekardan fazla yeni yatırım alanını, Valilik, belediyeler, oda, borsa, OSB’ler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle sanayicilerin hizmetine sunma gayretinde olduklarını ifade eden Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu alanlar yeni yatırımlara ev sahipliği yaparak Adana’nın ekonomik potansiyelini daha da artıracak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB, Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Su Ürünleri İhtisas OSB gibi projelerle Adana’nın sanayi üretim kapasitesi yükselecektir. Bu projeler, Adana’nın Türkiye’nin ikinci büyük sanayi merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacaktır. Bu projelerin tamamlanmasıyla Adana olarak ihracatımızı katlamamız mümkün olacaktır.”

Kıvanç, Adana’nın lojistik gücünü katlayacak projelere de değinerek, Türkiye’nin 12 milyon TEU olan tüm liman kapasitesine eşdeğer kapasitede planlanan Adana Ana Konteyner Limanı’nın şehrin ticaret potansiyelini maksimum seviyeye taşıyacağını belirtti. Kıvanç, bu limanın Adana’nın uluslararası ticaret ağlarının kalbinde yer almasını sağlayarak küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi. Sanayi, tarım, lojistik ve enerji gibi alanlarda güçlü altyapıya sahip olan Adana’nın, Türkiye’nin sanayileşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olduğunu vurgulayan Kıvanç, “Bereketli Çukurova’nın gücüyle büyüyen sanayimiz, dinamik yapısı, üretkenliği ve yenilikçiliğiyle ülkemizin ekonomik geleceğine yön vermeye devam edecektir” dedi.