ADASO Başkanı Kıvanç: İlk 500’de Adana firmalarının sayısı her yıl artıyor

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç listeye giren firma sayısında son iki yıldır yaşanan artışın kendileri için sevindirici olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “2020 yılında 10 firma, 2021 yılında 12 firma ile temsil edilen Adana'mız bu yıl 14 sanayi firması ile İSO 500 sıralamasına girdi. İki yılda toplam 4 yeni sanayi kuruluşumuzun sıralamada yer alması bizim için sevindirici ama Adana sanayisi için yeterli değil. Adana önümüzdeki dönemde yapımı devam eden ve yeni yatırım alanları ile birlikte bu sayıyı çok daha yukarı çıkartacak potansiyeli barındırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Adana olarak bu sayıyı çok daha yukarıları çıkartacağız” dedi.

İlk 500'de 5 firmanın üst sıralara yükseldiğini, 8 firmanın gerilediğini, 2 firmanın listeye dahil olduğunu belirten Kıvanç, "Adanalı sanayiciler olarak en büyük önceliğimiz Türkiye’mizin üretim, ihracat ve istihdamına her zamankinden daha fazla katkı sağlamaktır. Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin güçlenmesi için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Listeye giren Adana sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum. Yakın gelecekte bölgemiz yapılacak olan yeni yatırımlar, ilk 500 arasında yer alan firma sayımızı artıracaktır” diye konuştu.

İSO 500 sıralamasında Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 22, Elita Gıda 214, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 263, Temsa-Skoda 297, Güney Çelik 314, Omnia Nişasta 338, ADM Besin ve Tarım 340, Akyem 342, Bossa 382, Dioki Petrokimya 410, Atlas Denim 434, Meltem Kimya 437, Beyteks 469’uncu sırada yer aldı. Bir firma ise ismini açıklamak istemedi.