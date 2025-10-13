AHBİB’in eylül ihracatı 141 milyon doları aştı

MERSİN/EKONOMİ



Önümüzdeki dönemde ihracatçı firmaların markalaşma, AR-GE ve sürdürülebilir üretim odaklı dönüşümünü hızlandırması gerektiğini belirten Başkan Veysel Memiş, “Türkiye, coğrafi avantajı, üretim çeşitliliği ve dinamik girişimciliği sayesinde gıda tedarik zincirinde bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip. Dünya tarım ticareti yeniden dengelenirken, Türkiye bu yeni düzende üretim kalitesiyle, güvenilir tedarikçi kimliğiyle ve yenilikçi ihracat modeliyle ön plana çıkıyor. Bu konjonktürde AHBİB olarak, Türk çiftçisinin emeğini dünya sofralarına en yüksek değerlerle taşıyan vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.



“İşlenmiş, rafine edilmiş ve markalaşmış ürünlerle raflardayız”

AHBİB’in eylül ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, “Yılın 9’uncu ayında 167 bin 622 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Sektör ihracatımızda bakliyat ürün grubu 35,3 milyon dolar değer ve yüzde 25 payla ilk sırada yer aldı. Kırmızı mercimek, 23,1 milyon dolarlık ihracatıyla tek başına toplam ihracatın yüzde 16’sını oluşturdu. Pastacılık ürünleri 32,4 milyon dolar değer ve yüzde 23 pay ile ikinci, bitkisel yağlar 22,8 milyon dolar değer ve yüzde 16 pay ile üçüncü sıradan takip etti. Eylül ayında öne çıkan en dikkat çekici gelişme bitkisel yağ ihracatındaki sıçrama oldu. Ayçiçek ve soya yağı ihracatında sırasıyla yüzde 164 ve yüzde 204 oranında artış kaydettik. Bu artışı Türkiye’nin katma değerli tarımsal sanayi ürünlerine geçiş vizyonunun bir sonucu olarak görüyoruz. Artık sadece hammadde ihracatçısı değil, işlenmiş, rafine edilmiş ve markalaşmış ürünlerle küresel raflarda yerimizi alıyoruz.” diye konuştu.



“Sadece Orta Doğu’da değil Avrupa ve Asya sofralarında da yükseliyoruz”

Uluslararası arenada artan iklim riski, arz zinciri kırılmaları ve gıda güvenliği endişelerinin ihracat politikalarını yeniden şekillendirdiğine işaret eden Başkan Veysel Memiş, AHBİB olarak sadece Orta Doğu odaklı bir Birlik değil, aynı zamanda Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarında da Türk ürünlerinin bilinirliğini artıran bir stratejiyle ilerlediklerini ifade etti. Eylül ayında 156 ülke ve bölgeye dış satım gerçekleştirdiklerini duyuran Başkan Veysel Memiş, bölge ihracatını ülkelere göre yorumlarken şunları söyledi: “Eylül ayı ihracatımıza ülke bazında bakıldığında, Suriye 18 milyon dolarlık ihracat değeriyle yüzde 13 pay alarak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 13,6 milyon dolar değer ile Irak ve 9,2 milyon dolar değer ile Almanya izledi. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız 20 ülke arasında anlamlı artışlar kaydettiğimiz pazarlarda Hindistan, Almanya, Cibuti, Yemen, İran, Malezya öne çıktı. Suriye ve Irak gibi komşu pazarlarda yaşanan dalgalanmalara rağmen Hindistan ve Almanya gibi yeni hedef ülkelerde artan ivme, ihracatçılarımızın stratejik pazar çeşitlendirmesine yöneldiğini gösteriyor.”



Başkan Veysel Memiş, AHBİB’in 2025 yılı Ocak-Eylül ayları arasındaki ihracatının 1,29 milyar dolar dolar değere eriştiğini, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat tutarının ise 1,92 milyar dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.