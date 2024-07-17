AHKİB Başkanı Tekin: Çok acil uygun faizli, uzun vadeli kredilere ihtiyacımız var

MERSİN / EKONOMİ

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar ve yüksek enflasyon nedeniyle ihracat pazarlarında zorlu bir sınav veren birlik üyelerinin yılın ilk yarısını artıda kapattığını dile getirdi.

Ancak yılın ikinci yarısı için endişeli olduklarını aktaran Tekin, mevcut tabloda rakip ülkelerin agresif fiyat politikası karşısında rekabet etme şansı bulunmadığına işaret etti. Girdi maliyetlerindeki yaklaşık yüzde 120’lik artışa rağmen döviz kurundaki yükselişin yüzde 27 seviyelerinde kaldığını ifade eden Tekin, “Türkiye, dünya pazarlarında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 60’lara varan oranlarda pahalı bir ülke haline geldi. Yılın ilk yarısında ihracat kilogram değerimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre 15,74 dolardan 15,31 dolara geriledi. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki kazanımlarımızı koruyabilmemiz ve rekabetçiliğimizi sürdürebilmemiz için çok acil Eximbank ve Kredi Garanti Fonu destekli uygun faizli, uzun vadeli kredilere ihtiyacımız var” dedi.

AHKİB’in yılın ilk yarısındaki ihracat performansına da değinen Tekin, 21 bin 95 ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini bildirdi. Bayan dış giyimde yüzde 2 artışla 88,5 milyon, bay dış giyimde yüzde 3 artışla 39,1 milyon, suni-sentetik makine halılarında ise yüzde 58 artışla 22,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, “En fazla dış satımı Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında yaptık. Hacimde en yüksek performansı yüzde 116 ile Hollanda pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 71 artış ve 6,99 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 66 artış ve 3,3 milyon dolarla İtalya, yüzde 57 artış ve 6,8 milyon dolarla ABD takip etti” diye konuştu.