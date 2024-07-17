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Gaziantep’te kapanan şirket sayısı yüzde 39 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin açılan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. TOBB verilerine göre Gaziantep’te 2023 yılının aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 6 oranında azalırken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 39,68 oranında arttı.

Haber Merkezi
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Gaziantep’te kapanan şirket sayısı yüzde 39 arttı
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AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Gaziantep’te yaşanan ekonomik sıkıntılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine de yansıdı. TOBB tarafından açıklanan Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerine göre, Gaziantep’te 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı ise arttı.

Açılan şirket sayısı yüzde 6 azaldı

Kentte Mayıs ayı itibariyle 1084 şirket, 8 kooperatif ve 136 şahıs şirketi kuruldu. Aynı dönemde 172 şirket ve 5 şahıs şirketi tasfiye edilirken, 215 şirket, 2 kooperatif ve 83 şahıs şirketi kapandı.

Bu verilere göre Gaziantep’te geçen yılın aynı dönemine oranla açılan şirket sayısı yüzde 6 oranında azalırken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 39,68 oranında arttı.

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