'TDİOSB’lerde Özbekistan’la işbirliği yapılabilir'

İZMİR / EKONOMİ

Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı’nda Vali Tulkunovich, Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini belirterek, Özbekistan’a Türk yatırımcıları davet etti ve ortak projelerin geliştirilmesi için destek vereceklerini vurguladı.

Özbekistan’ın en önemli ihraç ürünlerinden birinin pamuk ve pamuk ipliği olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde (TDİOSB), Özbekistan ile iş birliğinin yapılabileceğini vurguladı.

Akdaş: Ticaret fazlası veren bir konumdayız

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, İzmir’in Özbekistan ile yaptığı ticarette, ticaret fazlası veren bir konumda olduğunu belirterek “Özbekistan ile geçtiğimiz yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması, karşılıklı ticaretimizin gelişmesi adına atılmış olumlu bir adımdır. Özbekistan ile dış ticaretimiz, 2023 yılında 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, gerçek potansiyelin çok altında” dedi.

Uçak: Sürdürülebilir tarımda iş birliği

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, Özbekistan’ın, modern tarım teknikleri ve teknolojilerini benimsediğini söyleyerek, tarımsal sulama sistemlerinin teşvik edilerek sürdürülebilir tarım ve su yönetimi konularında iş birliği yapılabileceğini vurguladı.

Tulkunovich: Ulaştırma hizmetlerinin yüzde 50’sini devlet karşılıyor

Özbekistan Navoi İli Valisi Tursunov Normat Tulkunovich, Navoi bölgesinin tamamının Organize Sanayi Bölgesi olarak yasal statüye sahip olduğunu anlattı. Vali, buraya yapılacak yatırımların teşvik edilmesi amacıyla emlak, su ve kurumlar vergisi gibi vergilerden yatırımcıların muaf tutulduğundan bahsetti. İhracatı ve yatırımı kolaylaştıracak koşullar yaratmak için ulaştırma hizmetlerinin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığını ve devletin yer tahsis kolaylığı sağladığını belirtti.