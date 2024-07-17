'Kripto varlıklara kamu borcu bile olsa el konulamayacak'

İZMİR / EKONOMİ

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Kahraman kanun kapsamında kripto varlık yatırımcılarının vergilendirilmesine ilişkin bir düzenleme getirilmediğini söyledi.

Bir süredir gündemde olan birçok yatırımcının merakla beklediği kripto varlıklara ilişkin yasa Resmi Gazete ’de, 2 Temmuz 2024 tarihinde, 32590 sayılı Serma Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beklenen yeni düzenlemeler getirildi. Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin ilk yasal çerçeve oluşturulduğunu belirten Kahraman en çok merak edilen konunun vergi olduğunu ancak kanun kapsamında kripto varlık yatırımcılarının vergilendirilmesine ilişkin bir düzenleme getirilmediğini söyledi.

Kahraman, kanunla getirilen bir diğer önemli unsurun, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerinin kripto varlıklarına el konulamayacağı olduğunu belirtti.

Kahraman, düzenlemeleri şöyle özetledi:

"Kurul, sermaye piyasası araçlarının bu madde hükümlerine göre kayden ihraç edilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından izlenmesi yerine, kripto varlık olarak ihracına ve bunların oluşturulup saklandıkları kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan elektronik ortam nezdinde kayden izlenmesine ilişkin esaslar belirleyebilir.”