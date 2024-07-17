Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Sosyal belediyecilikle vatandaşların yanındayız

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği İlk 100 Gün Tanıtım töreni ile seçimlerden sonra gerçekleştirdiği hizmetleri ve projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Halkçı, sosyal belediyecilikle vatandaşların yanında olacaklarını dile getiren Aras, “İşte bu yüzden 1 Nisan’dan itibaren yeni ve güçlü bir yapılanmayla işe başladık. Ülkemizin önceliği kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı ve Şiddete Karşı Tutum belgesini hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. İlçe Hizmetleri Bölge daire başkanlığını kurarak yerinden yönetim ilkesini uygulamaya başladık. Çünkü Muğla coğrafi olarak dağınık bir yapıya sahip. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Denizcilik A.Ş, Akıllı Kentler Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. 100 dünya ülkesi ile iletişime geçtik. Diplomasi başlattık. Muğla Planlama Ajansı’nı kurduk. Bütün paydaşların katılım sağlayacağı, ortak kararların alınıp Muğla’mızın planlanacağı bir hizmeti devreye soktuk. 108 Belediye’nin yer aldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığını devraldık. Katılımcı belediyeciliğin ilk uygulamasını Menteşe Evleri bölgesinde sandık koyarak başlattık” dedi.

“Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tanıtım toplantısında yeni projeleri de açıkladı. Başkan Aras; Kadın sığınma evi, Muhtarlık Hizmet binaları, Gündüz Bakımevi, Etüt Merkezleri, Semt Polikliniği, HPV Aşı uygulaması, Oyna, Öğren, Muğla İstihdam Ofisleri, Belediye Plajları, 4 Paylaş Otobüsü hizmetleri için çalışmaları başlattık. Cenaze nakil hizmetlerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Vektörle mücadele ve itfaiye için yeni araç alımı yapıyoruz. 100 yeni içme suyu deposu, Datça Betçe 3.Etap çalışmalarını başlatıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri de emeklilerimiz. Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Muğla Kart ile emeklimiz, öğrencimiz, çiftçimizin yanında olacağız.” dedi.