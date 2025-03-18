AHKİB Başkanı Tekin: “Üretimi ülkemizde tutmak için destekler artırılmalı”

MERSİN/EKONOMİ



Sektör değerlendirmesi yapan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Türkiye'deki üretimin sürdürülebilir olması için otomasyon ve markalaşmaya yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini söyledi. Firmaların yurtdışına kaymasını önlemek ve mümkünse giden yatırımları yeniden ülkeye çekmenin önemini vurgulayan Tekin, “Eğer devlet destekleri artırılırsa, kaliteli ürünlerimiz ve coğrafi konum avantajımız sayesinde sektörümüz yeniden güçlenebilir. Bugün dünyaca ünlü birçok İtalyan markası, Avrupa’nın üretim üssü olarak görülen Arnavutluk’ta yüksek katma değerli üretim yaptırıyor. Biz de benzer bir başarıyı yakalayabiliriz” dedi.



“Taklit ürünler ve kayıt dışı satış büyük engel”

Uluslararası markalarla iş birliklerini geliştirmenin önündeki en büyük engellerden birinin kayıt dışı satışlar ve taklit ürünler olduğuna dikkat çeken Tekin, "Özellikle çanta başta olmak üzere birçok konfeksiyon ürününde birebir taklitlerin bulunması, sektörümüzün uluslararası firmalar nezdinde güvenilirliğini sarsıyor. Uzun vadeli bir strateji ile küresel markaların güvenini kazanmamız gerekiyor. Ayrıca sektör geleceği katma değeri yüksek ürün üretmek ve güçlü markalar oluşturmaktan geçiyor. Mevcut maliyetlerle standart ürünler üreterek rekabet etme şansımız yok. Sürdürülebilir büyüme için stratejik adımlar bir an önce atılmalı” diye konuştu.



Öte yandan Şubat ayında 31,9 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıklayan Tekin, yılın ikinci ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik artış sağladıklarını, en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin Hollanda, İspanya ve Kosova olduğunu bildirdi.