AHKİB, Kırgızistan'a ihracatını 17 kat artırdı

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) başkanı Gürkan Tekin, ihracat verilerini değerlendirdi. Küresel ekonomik zorluklar, enflasyon baskısı, maliyetler ve döviz kuru arasındaki makasın açılması, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara karşı uluslararası pazarlarda zorlu sınav veren ihracatçıların 2025’in ilk çeyreğinde 13 bin 13 ton ürünü değere dönüştürdüğünü bildiren Tekin, “Bayan dış giyimde yüzde 15 artışla 51,9 milyon dolar, bay dış giyimde yüzde 20 artışla 25,1 milyon dolar, diğer hazır eşyada yüzde 7 artışla 9,6 milyon dolar değere ulaştık. AHKİB üyesi firmaların pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hamleleri, Kırgızistan’da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Hollanda’ya yüzde 5 artışla 37,9 milyon dolar, Kırgızistan’a yüzde 1.716 artışla 6,6 milyon dolar ve İspanya’ya yüzde 41 azalışla 6,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.



“Geçen yılki seviyeleri koruyabilmek önemli bir başarı olacak”

Türkiye’nin ve AHKİB’in 2025 performansına ilişkin öngörülerini ve beklentilerini de paylaşan Tekin, “Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ciddi kayıplar devam ediyor. İlk çeyrek sektör ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalışla 4,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2025 yılına dair kesin bir öngörüde bulunmak şu an için zor olsa da mevcut veriler çok umut verici değil. Bu yıl, 2024’teki ihracat seviyelerini koruyabilmek bile önemli bir başarı olacak. Bölgemizdeki ihracatın büyük bir kısmı, Inditex Grubu gibi küresel markalara yönelik gerçekleşiyor. Bu alandaki firmalar, büyük bir özveriyle zorlu piyasa koşullarına rağmen ihracatlarını sürdürüyor. Son dönemde yan sanayi kuruluşları ve atölyeler, fiyat rekabetini sürdürebilmek için büyük fedakârlıklar gösterdi. Pek çok üretici, zararına da olsa ihracat rakamlarını koruma çabasına girdi. Tüm bu çabalara rağmen, 2025’te ihracatın 2024 seviyelerinde kalıp kalamayacağı büyük ölçüde ekonomik koşullara, özellikle de döviz kurlarının seyrine bağlı olacak. Sektör olarak umutluyuz. Doğru stratejilerle ve piyasa koşullarındaki olası iyileşmelerle, ihracatta pozitif bir ivme yakalamak mümkün” diye konuştu.