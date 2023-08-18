Ahmet Toksöz, Maren Robotics'e ortak oldu

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Maren Robotics’in global pazarda varlığını güçlendirmek adına yapılan stratejik ortaklığın imzaları, Maren Robotics’in Antalya’daki merkez ofisinde atıldı. Maren Robotics’in ihracat pazarlarının genişletilmesinde ve ileri AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir finansman ve tecrübe kaynağı yaratması beklenen ortaklığa imza atan Ahmet Toksöz, 1990 yılından bu yana ilaç ve gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Tadelle ve Sarelle markalarının da eski sahibi olan Toksöz, yurtdışı gıda içecek, çikolata ve dondurma yatırımlarıyla da tanınıyor ve hâlihazırda Sanset Gıda'nın sahibi ve Sanovel İlaç'ın Yönetim Kurulu Başkanı.

Maren Robotics ise tamamen yerli sermaye ile insansız su altı ve su üstü araçları üreten bir şirket. Temelleri 2000’li yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla atılan Maren Robotics, kurucularının denize olan tutkusu ve bu alandaki uzmanlığı ile insansız sualtı aracı, insansız cankurtaran aracı, dalgıç intikal aracı gibi ürünleriyle alanında öncü firmalardan biri. Maren Robotics; yerli imkânlarla geliştirdiği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterlerinde yer alan ve NATO standartlarına uygunluğu gösteren NATO stok numarasına (NSN) sahip ürünleri ile savunma sanayinde de tanınırlık kazandı.

Maren Robotics'in ODTÜ Teknokent ve Antalya’da 3 yerleşkesi bulunuyor. Merkez ofisi Antalya Konyaaltı’nda bulunan firmanın ODTÜ Teknokentte bulunan AR-GE merkezinin yanı sıra, Antalya Sarısu'da Üretim ve Geliştirme (ÜR-GE) odaklı bir yerleşkesi daha mevcut.

Maren Robotics, askeri sınıf ürünlere ek olarak, sivil uygulamalara uygun kullanım kolaylığına sahip, yüksek kaliteli ve gelişmiş insansız deniz araçları da üretiyor. Firma, kamuoyunda en çok boğulma vakalarını önlemek amacıyla geliştirilen ve oteller, halk plajları ile teknelerde kullanımı yaygınlaşan FASTY İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA) ile tanınıyor.