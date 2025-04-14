AK Partiden Bozbey hakkında suç duyurusu: “Kamu kaynakları partisel çıkarlar için harcandı”

ALİ ŞAHİN

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in göreve geldiği günden bu yana yaptığı uygulamalarla kamu zararına yol açtığını öne sürdü. Gürkan, 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP’li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının Bursa’da da ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, Bozbey hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.31 Mart seçimlerinin üzerinden geçen bir yılın geride kaldığını belirten Gürkan, AK Parti belediyelerinin vatandaş odaklı hizmet üretmeye devam ettiğini söylerken CHP’li belediyelerin ise kamu kaynaklarını şeffaf olmayan yollarla kullandığını öne sürdü.

“Bozbey, liyakati göz ardı etti”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in göreve gelir gelmez binlerce personelin işine son vererek partizanca kadrolaşmaya yöneldiğini ifade eden Gürkan, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba atamaları, taciz iddiaları ve adrese teslim işler kamuoyunu rahatsız ediyor” dedi.

AK Parti döneminde tamamlanan projelerin yeniden açılış töreniyle sunulmasının ise “algı belediyeciliği” olduğunu belirten Gürkan, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi projesi içindeki otoparkın hala kullanıma açılmamasını da eleştirdi. Gürkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz yıl Bursa’ya yaptığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 1 milyon 409 bin TL harcama yapıldığını öne sürdü. Bu harcamanın “resmi belgelerle sabit” olduğunu ifade eden Gürkan, “Bu fahiş harcamalar sadece etik değil, hukuki açıdan da tartışmalıdır. Şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışı söz konusu” dedi.

AK Parti olarak bu konuda yasal süreç başlattıklarını açıklayan Gürkan, Başkan Bozbey ve ilgili belediye yetkilileri hakkında "görevi kötüye kullanma ve kamu zararı oluşturma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gürkan, bazı belediye başkanlarının adının MASAK raporlarında geçtiğini belirterek, “Kumar borcu karşılığında imar rantı pazarlıkları” gibi iddiaların da hukuk önünde araştırılması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Açıklamasında CHP’li belediyelere “algı değil eser üretin” çağrısı yapan Gürkan, “Bütçeler eşe, dosta, yandaşa değil, halka hizmet için kullanılmalı” dedi.



Davut Gürkan, açıklamasının sonunda AK Parti’nin 23 yıldır sürdürdüğü şeffaf ve halk odaklı hizmet anlayışından taviz vermeyeceğini belirterek, “Her harcamanın ve her günün hesabını sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.