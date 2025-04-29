Hatay BB Başkanı Öntürk: “Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemdeyiz”

HATAY/EKONOMİ

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanı Gülay Gül ve federasyon yönetimini konuk eden Başkan Öntürk, depremden sonra kentin yeniden imar ve inşa sürecinde yapılan çalışmalara değindi. Öntürk, "Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçiyoruz ve tek derdimiz Hatay’ımızı ayağa kaldırmak. Şehrimizi ayağa kaldırmak için hız kesmeden çalışıyoruz, çalışacağız” dedi.

DASİFED Başkanı Gülay Gül de yaşanan büyük felaketin yaralarının devlet ve milletin el ele vermesi ile sarılacağını vurguladı. Kamu ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini önemsediklerini belirten Gül, açılacak yeni sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri genişletme girişimlerinin iş dünyasına yeniden başlamak için bir fırsat sunacağını kaydetti.

Ziyarete; DASİFED Başkanı Gül’ün yanı sıra, DASİFED yönetiminden Mehmet Kılıçlar, Nasır Mirioğlu, Ahmet Horoz, Zekiye Çankaya Fakıoğlu, Sema Yeşilağaç Alpaslan ve Nihat Mazmanoğlu katıldı.