AKADEMİSİAD, tecrübe ve gençlik enerjisini birleştirecek

MERSİN/EKONOMİ



Mersin iş dünyasında bilimsel düşünceyi, yenilikçiliği ve stratejik planlama kültürünü yaygınlaştırmayı hedefiyle kurulan AKADEMİSİAD’ın üye kabulü ve rozet takma töreni, MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Törende yeni üyelere rozetleri takdim edilirken, AKADEMİSİAD’ın kentimize ve iş dünyamıza hayırlı olması temennileri dile getirildi. AKADEMİSİAD yapılanmasında; Başkan Av. Muhammet Gülhan, Başkan Yardımcısı Ahmet Baki, ve Genel Sekreter Fatih Göl görev aldı.



Törende konuşan MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, “AKADEMİSİAD, MESİAD’ın genç yapılanmasıdır. Kentimize ve ülkemize katma değeri yüksek iş insanlarımızın bilgi ve birikimlerini, genç iş insanlarımızın enerjisiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Ahilik kültürümüzün bir yansıması olan bu proje, MESİAD’ın 34 yıllık hafızasını ve köklü değerlerini geleceğe taşıyacaktır. AKADEMİSİAD ile daha vizyoner, kapsayıcı ve dinamik bir yapıyla hem kentimize hem de ülkemize katkı sağlayacağız” dedi.