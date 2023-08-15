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Akçakoca sahili kapatıldı

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle 15 Ağustos Salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.