Akcan Holding’te önemli atama

GAZİANTEP

Tekstil, akaryakıt, otomotiv, lojistik, sigorta ve turizm sektörlerinde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Akcan Holding, turizm sektöründeki yatırımları için Ercüment Uluçer’i atadı.

Ercüment Uluçer, Akcan Holding’in Grand Hotel Gaziantep ve Divan Gaziantep yatırımlarından sorumlu olacak. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği Fakültesi’nde eğitim gören Ercüment Uluçer, 30 yıllık turizm tecrübesine sahip. Uluçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gerçekleştirilen atama ile ilgili olarak Akcan Holding’ten yapılan açıklamada “Ercüment Uluçer’e Akcan Holding'teki kariyer hayatında başarılar diliyoruz” denildi.