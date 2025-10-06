AKİB, Eylül’de 1,25 milyar dolarlık ihracata imza attı

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) eylül ayı ihracat performansını değerlendiren Veysel Memiş, en çok dış satımı demir-çelik, kimya ve hububat/bakliyat sektörlerinde yaptıklarını, hazır giyim, hayvansal gıda ve mobilya sektörlerindeki hacimde ise anlamlı artış kaydettiklerini söyledi. Yılın 9’uncu ayında Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 387,2 milyon dolar değerle birincilik elde ettiğini kaydeden Memiş, “En güçlü ivmelenmeyi yüzde 89 artışla hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 19 artışla su ürünleri ve hayvansal mamuller ile yüzde 4 artışla mobilya birliklerinde yakaladık. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Irak, İtalya ve Almanya ilk üç sırada yer aldı. Irak’a 131,9 milyon dolar, İtalya’ya 84,2 milyon dolar, Almanya’ya 61,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacmini en fazla artırdığımız ülkelerde Fas, Suriye, Almanya ve İtalya dikkat çekti. Fas’ta yüzde 37 artışla 26,9 milyon dolar, Suriye’de yüzde 23 artışla 54,3 milyon dolar ihracata imza attık. Almanya pazarında yüzde 16, İtalya pazarında ise yüzde 12 artış kaydettik” dedi.



Gıda ve mobilya sektörleri sınır ötesinde tanıtıldı

İhracat performansını daha yukarılara taşımak adına önemli organizasyonlara imza attıklarını dile getiren Veysey Memiş, “Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, WorldFood Moscow 2025 Fuarı’ndaki etkinliklerle öne çıktı. Yaş meyve sebze ihracatçıları birliğimiz ise aynı fuarda milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirerek, sektörün kalite ve çeşitliliğini Rusya pazarına taşıdı. Birliğimiz üyeleri yine aynı dönemde bakanlık destekli UR-GE Projesi kapsamında Polonya’daki Fresh Market etkinliğinde B2B görüşmeler yaparak pazar, lojistik ve perakende süreçlerini yerinde inceleyip yeni iş fırsatları ve uzun vadeli iş birliklerinin temellerini attı. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz de Londra’daki pazarlama faaliyetleriyle, Hatay mobilyasını global pazara taşıma yolunda ilerleme sağladı” diye konuştu.