AKİB, Rusya pazarını korumak için harekete geçti

MERSİN/EKONOMİ



Ocak ayı ihracat verilerini değerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirip 2025’e iddialı başladıklarını söyledi. Yılın ilk ayında yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin performansına yüzde 8,1’lik destek verdiklerini aktaran Doğan, “Hacimde en güçlü artışları yüzde 38’le hazır giyim, yüzde 30’la demir-çelik ve yüzde 28’le tekstil sektörlerinde sağladık. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 7 bin 795 artış ve 164,6 milyon dolarla Slovenya birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 9 artış ve 125,2 milyon dolarla Irak, yüzde 45 artış ve 91,3 milyon dolarla ABD takip etti. Lübnan’a yüzde 265 artışla 33,8 milyon dolar, Çin’e yüzde 211 artışla 22,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.



“Kazanımlarımızı artırmaya çalışıyoruz”

Yaş meyve sebze sektöründe Polonya ve Rusya’da önemli hamleler yaptıklarını ifade eden Doğan, “Yaş meyve sebze ihracatının lideri Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin yöneticileri, yıllık 3 milyar 386 milyon dolarlık ithalat yapan Polonya’daki sektör profesyonelleriyle yeni iş fırsatlarını değerlendirdi. Rusya’da yaşanan sorunların aşılması amacıyla Moskova’daki muhataplarımızla yapılan görüşmelerde, Samsun Limanı’ndaki ikinci kontrol uygulamasının kaldırılması ve MRL listelerinin uyumlaştırılması gibi konularda ilerleme kaydedildi. İhracat analiz sıklığının düşürülmesi, domates ve biberde virüs analizinin kaldırılması gibi talepler de gündeme getirildi, teknik toplantılar düzenlenmesi kararlaştırıldı” diye konuştu.



Doğan, Akdenizli ihracatçıları geleceğe hazırlamak ve ihracat performansını çok daha ileriye taşımak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Doğan, “Güney Kore, Filipinler, Hırvatistan, İtalya, Slovakya, İspanya, Şili, ABD ve Cezayir’de görev yapmış ticaret müşavirlerimizi üyelerimizle buluşturduk. Ücretsiz etkinliğimiz, üyelerimizin hedef pazarlar hakkında derinlemesine bilgi edinmeleri ve ticaret stratejilerini geliştirmeleri açısından büyük fayda sağladı” ifadesini kullandı.