AKİB’in yeni Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer oldu

MERSİN - Türkiye’nin ihracatına 82 yıldır güç veren Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) Başkanlar Kurulu toplantısında 1 yıl süre ile görev yapacak Koordinatör Başkan ve Koordinatör Başkan Yardımcıları belirlendi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, Koordinatör Başkanlık görevini Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’dan devraldı. AKİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş getirildi.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlamak için çalışacaklarını belirten R. Onur Kılıçer, 2023’ün tüm dünya için zor geçtiğini, küresel ekonominin genel gidişatındaki değişimleri yakından takip ederek yerinde ve zamanında hamleler yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte kriz sürecini AKİB ihracat ailesinin lehine döndürmenin gayretinde olacaklarını ifade eden Başkan Kılıçer, “Sorumluluk bölgemizdeki illerde deprem felaketinin açtığı yaraları sarmaya devam edeceğiz. Avrupa ve ABD pazarlarında devam eden parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle talep durgunluğunun derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Maliyet artışları da küresel arenada rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe yapılan indirimler sayesinde ihracatçılarımızın eli güçlenecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlamak için çalışacağız” dedi.

“Nisanda 1 milyar 176 milyon dolarlık dış satıma imza attık”

AKİB’in nisan ayı ihracat performansını da açıklayan AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, bu dönemde 1 milyar 176 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını bildirerek şöyle konuştu: “AKİB’in nisan ayı ihracatında lokomotif sektörler kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat oldu. Nisan ayında tutar bazında en fazla ihracatı 361,8 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde bölge ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en yüksek rakamlara Irak, İtalya ve Rusya pazarlarında ulaştık. Irak’a 124 milyon dolarlık, İtalya’ya 94 milyon dolarlık ve Rusya’ya 74 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en yüksek artışları ise Suudi Arabistan, Rusya, İtalya, Romanya ve Ukrayna pazarlarında yakaladık.”

“İhracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam edeceğiz”

AKİB Koordinatör Başkanlığı görevini R. Onur Kılıçer’e devredip başarılar dileyen ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinin 82 yılında var olan AKİB, zor geçen 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artış sağlayarak 19 milyar 295 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Küresel ticarette ortaya çıkan krizleri fırsata dönüştürerek köklü mazimizde en yüksek ihracat değerine eriştik. AKİB olarak cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da omuz omuza çalışarak ihracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

FOTO ALTI: Onur Kılıçer, Nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe yapılan indirimler sayesinde ihracatçıların elinin daha da güçleneceğini vurgulayarak 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.