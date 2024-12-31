Akkuyu’da 2 önemli aşama daha tamamlandı

MERSİN/EKONOMİ



Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde inşası süren Akkuyu NGS’de 3’üncü üniteye ait 334 ton ağırlığındaki reaktör basınç kabı, ‘open top’ teknolojisi kullanılarak monte edildi. Reaktör binasının silindirik bölümünün açık üst kısmından basınçlı bölgeye ekipman tedarik edilmesine yarayan ‘open top’, iç koruma kabının kubbe kısmının montajından önce inşaat ve montaj işlerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor. 2’nci ünite için üretilen nükleer yakıt da Akkuyu NGS sahasına ulaştı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, “Sahadaki diğer tüm inşaat ve kurulum işlemlerinde olduğu gibi, reaktör kabının kurulumu da titiz bir hazırlık, yüksek nitelikli uzmanlar ve her aşamada özel bir hassasiyet gerektirdi. Akkuyu’nun ilgili birimleri, üretim tesisi ve denetim makamları arasında sıkı bir koordinasyon altında, sızdırmaz konteynerler içinde kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırılan yakıt, reaktöre yüklenmeden önce NGS sahasında özel koşullar altında tutulacak” dedi.