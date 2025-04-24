AKMİB’in ilk çeyrek ihracatı 1,44 milyar dolar

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı 8 Birlik arasında Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (AKMİB) ihracat performansıyla liderliğini 2025 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdüğünü vurgulayan Saadettin Çağan, 4,37 milyar dolarlık bölge ihracatında yüzde 29,4 oranında paya sahip olduklarını söyledi. Ocak-mart döneminde 2 milyon 53 bin ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini aktaran Çağan, “Sektörel ihracatının yüzde 90,4’ü mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda kümelendi. Slovenya’ya 252,4 milyon, İtalya’ya 164,2 milyon, Hollanda’ya 117,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacimde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerden Yunanistan, Romanya, Slovenya ve Togo’daki performansımız dikkat çekiyor” dedi.



“Tarife artışı avantaj getirir”

ABD’de birçok ülkeye yüksek gümrük tarifeleri getirilmesiyle Türkiye'nin yüzde 10’luk düşük tarife diliminde yer almasının, bu ülkede önemli avantaj oluşturacağına işaret eden Çağan, “Türkiye’nin bu avantajı, özellikle Çin ve AB gibi yüksek tarife uygulanan ülkelerle kıyaslandığında daha da belirginleşiyor. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmemiz için yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlere odaklanmamız gerekiyor. AB pazarında ürün fazlası oluşması da kısa vadede ithalatta girdi maliyetlerimizi düşürebilecektir. Avronun dolar karşısında değerlenme beklentisi ile birlikte AB ülkelerine yaptığımız ticarette parite farkı ülkemiz lehine sonuçlar ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.