Âlâ Han, marakeş konseptli yeni yüzüyle sonbahar sezonuna hazırlanıyor

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 1993 yılında kurulan, farklı isimlerle turistlere hizmet verdikten sonra 2020 yılında Âlâ Hân ismiyle yoluna devam eden Âlâ Hân Boutique Hotel, marakeş konseptiyle hazırlanan yeni yüzüyle sonbahar sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Balıklıgöl Haremi’nin tam merkezindeki konumuyla her yıl binlerce yabancı turiste hizmet veren otelde, 52 oda 104 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyor. Âlâ Han Boutique Hotel Kurucu Ortağı Mehmet Alataş, sahip oldukları oda ve yatak sayısı ile kentteki diğer butik otellerden farklılaştıklarını söyledi. Kısa bir süre önce otelin tüm konseptini değiştirdiklerini ifade eden Mehmet Alataş, “Pandemi sürecini yenilenme yatırımlarımız için bir fırsata dönüştürdük. Turizm sektöründeyseniz her yıl misafirlerinize yeni bir konsept hazırlamak zorundasınızdır. Biz de bu hedeflerle yola çıkarak 3 milyon TL yatırımla otelimizin hem fiziki hem de hizmet altyapısını tamamıyla yeniledik. Odalarımız son teknoloji cihazlarla donatıldı. Ayrıca odalarımızın ve ortak kullanım alanlarının tüm mimari yapısını marakeş konseptiyle bir bütün halinde yeniden inşa ettik. Özellikle kentimize gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerin dikkatini daha çok çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Uzun bir süredir tam kapasite ile hizmet veriyoruz"

Sahip oldukları alakart restoranları sayesinde aynı anda 170 kişiye kadar yemek hizmeti sağlayabildiklerini ifade eden Mehmet Alataş, “Bölgemizdeki butik otellerin büyük bir bölümünde sadece oda kahvaltı hizmeti sağlanıyor. Alakart restoranımız sayesinde Urfa’ya özgü 100’ü aşkın çeşit yöresel yemek çeşidini misafirlerimizle buluşturuyoruz. Butik konseptini küçük ve orta ölçekli organizasyonlara da entegre ederek rakiplerimizin 1 adım önündeyiz. 1 sıra gecesi salonumuz ve 1 çok amaçlı salonumuz misafirlerimizin küçük ve orta ölçekli organizasyon taleplerine yanıt veriyor. Pandeminin ardından insanların binlerce kişinin konakladığı büyük ölçekli oteller yerine butik otelleri tercih etmesi nedeniyle uzun bir süredir tam kapasite ile hizmet veriyoruz. Ayrıca sahip olduğumuz iş ortakları sayesinde misafirlerimize çevre illerimizde villa, tiny house gibi yeni nesil konaklama konseptleri de sunuyoruz” diye konuştu.

Merkezi avantajını dijitalleşme yatırımlarıyla daha büyütüyor

Şehri gezmeye gelen misafirlerin uğrak noktalarından biri olduklarını kaydeden Mehmet Alataş, otelin stratejik konumuna vurgu yaparak şöyle devam etti: “Tarihi çarşılar, Balıklıgöl, Hz. İbrahim’in makamı ve Urfa’da gezilebilecek tüm tarihi ve dini mekanların tam merkezinde konumlanıyoruz. Bu sayede tanıtıma ihtiyacımız olmamasına rağmen çok ciddi tanıtım ve reklam bütçesi ayırıyoruz. Özellikle dijitalleşme yatırımlarına büyük bir önem veriyoruz. Bu alanda daha kurumsal çalışmalar yapmak üzere İstanbul merkezli bir kreatif ajans kurduk. Otelimizin tüm dijital platformlarını buradan yönetiyoruz. Sosyal medya yönetimi, influencer marketing, digital marketing, reklam hizmetleri, web hizmetlerinin tamamını kendi ajansımız üzerinden kendimiz gerçekleştiriyoruz.”