Alaca Belediyesi kendi elektriğini üretecek

ÇORUM - Alaca Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) kurarak kendi elektriğini kendi üretecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 750 kW’lik enerji satrali kurmak için çalışmaların başladığını belirterek, Ankara Yolu üzerinde bulunan belediyeye ait eski kum ocağı tesisinin olduğu araziye kurulum yapıldığını dile getirdi.

Tesis tamamlanıp elektrik üretimine başladığında belediyenin 400-500 Bin TL arasında elektrik faturasını amorte etmiş olacağını söyleyen Başkan Şaltu, “Bu vesile ile belediyemizin kasasında 400 ila 500 Bin TL arasında bir miktar kalmış olacak. Bu rakamları başka hizmetlerde kullanmış olacağız” diye konuştu. Projenin belediye için önemli olduğunu kaydeden Başkan Şaltu, “İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başka Yardımcı Aslan ise saha çalışmalarını inceledi

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, GES projesinin kurulum çalışmalarını inceledi. İlk etapta panellerin yerlerine yerleştirilebilmesi için direklerin dikilmeye başlandığını aktaran Arslan, hızlı bir çalışmayla kurulum aşamasına geçmek istediklerini ifade etti.