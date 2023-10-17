'Alevi söndürmek yerine odun taşımayın'

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneğinin (DİSİDER) binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok sayıda sivil can kaybının yaşanması ve bölgede barış ve güvenliğin bozulması küresel vicdanı derinden yaralamaktadır. İsrail’in bu çatışmaları bahane göstererek, Gazze’yi yoğun bombardımana tabi tutarak ve orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz" İfadesini kullandı.

Gazze’de ağır bir insanlık trajedisi yaşandığının altını çizen Akbaş, milyonlarca insanın temel gıda, su, ilaç tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynaklarına erişiminin engellenerek, bölgenin adeta ablukaya alınarak milyonlarca insanın yurdundan koparılmasının, binlerce sivilin katledilmesinin ve yüzlerce yerleşim yerinin hedef gözetmeksizin tahrip edilmesinin ve olağanüstü önlemlerin alınmasının vicdansızlık ve utanç verici olduğunu söyledi.

Küresel güç haline gelen ülkelere seslenmek istiyoruz diyen Akbaş "Ortadoğu’dan ellerini çekmeye, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Gücünüzü, güçsüzler üzerinden, silahlarınızı da erkek, kadın ve çocukları öldürerek denemekten vazgeçiniz. Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşların ve küresel aktörlerin bu savaşa sessiz kalmamalarını, sivil katliamları ve çatışmaların acilen durdurulmasını, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak ve tarafları masaya çağırarak, diplomatik yöntemlerle adil bir biçimde çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba içeresinde olmalıdırlar. Son olarak; Dünyanın hiçbir coğrafyasında, çatışma, kan, gözyaşı, dul kadınlar, sakat insanlar, yetim çocuklar, gözü yaşlı analar ve tabutları artık görmek istemiyoruz. Savaşla değil, Barış içerisinde hep birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.