Ali Sabancı, EGİAD’a konuk oldu: “Gen havuzuna saplanmak aile şirketlerini zayıflatır”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), vizyoner liderleri iş dünyasıyla bir araya getirdiği geleneksel 'Ege Toplantıları' serisinin 82’nci buluşmasında, Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’yı ağırladı. Sabancı Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi olan ve genç iş insanlarına tavsiyelerde bulunan Sabancı, liyakatın önemine dikkat çekerek gen havuzuna saplanıp kalmanın aile şirketlerini zayıflatacağını vurguladı.

Sabancı, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı’nın ev sahipliğinde Hyatt Regency İzmir’de gerçekleştirilen ve 250’yi aşkın iş dinleyicinin katıldığı toplantıda kariyer yolculuğunun dönüm noktalarından yatırım stratejilerine, aile şirketlerinde sürdürülebilirlikten girişimcilik ve melek yatırımcılığa kadar pek çok konuda görüşlerini paylaştı.

Kariyerinde aldığı stratejik kararları aktarırken, “Portföy yönetirken uzun vadeli bakmalı, kararları sakinlikle almalıyız. Egomu arka cebimde taşırım, rehavete kapılmam” diyen Sabancı, girişimcilikte asıl meselenin finansman değil, “girişimcilik ile girişkenlik arasındaki farkı” doğru anlamak olduğunu vurguladı. Sabancı, yatırım süreçlerinde sadece rakamların değil, vizyonun, ekibin uyumunun ve sürdürülebilir etkinin öncelikli olduğunu belirtti. Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine değinen Sabancı, Esas Holding’in Aile Anayasası’nı iki yılda bir revize ettiklerini ve liderlikte liyakate öncelik verdiklerini ifade ederek, “Gen havuzuna saplanmak aile şirketlerini zayıflatır” dedi.

“Bu dönem, bilinmeyen işlere girme zamanı değil”

Toplantıda Sabancı’nın İzmir’e dair gözlemleri de dikkat çekti. “İzmir öncü bir şehir, batılı yüzüyle bir silikon vadisi olabilir. Burada kendimi daha genç hissediyorum” diyerek şehrin potansiyeline vurgu yapan Ali Sabancı, ülke ekonomisindeki belirsizliklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini, bu dönemin “bilinmeyen işlere girme zamanı olmadığını” söyledi. Küresel ölçekte yatırımları bulunan Sabancı, kriz anlarında şirketlerin ayakta kalabilmesinin anahtarı olarak dayanıklılık, stratejik esneklik ve empati yeteneğini işaret etti. Kurum içi girişimciliğin önemine değinirken, yapay zekânın iş dünyasında stratejik bir avantaj sağladığını ve bu teknolojiyi şirketlerinde etkin biçimde entegre ettiklerini paylaştı.

Toplumsal sorumluluğu iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Sabancı, iş dünyasında sosyal etki yaratma sorumluluğunun her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı. Sözlerini genç liderlere seslenerek tamamlayan Sabancı, “Egonuzla değil, değerlerinizle liderlik edin” mesajını verdi.

Özhelvacı: “Gelecek üçüz dönüşümle şekillenecek”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı da EGİAD’ın 35. kuruluş yılına yaklaşırken yeni dönem vizyonunu paylaşan Kaan Özhelvacı, bu vizyonun Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm olmak üzere 3 başlıkta şekillendiğini belirtti. Bu alanlarda 66 projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden Özhelvacı, “Yeni dönemde dijitalleşmeyi benimseyen, sürdürülebilirliği merkezine alan ve daha kapsayıcı olan bir dernek yapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

EGİAD Melekleri, teknoloji etkinlikleri, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, marka geliştirme, kültür ve sanat gibi birçok alanda yürütülen projelere de değinen Özhelvacı, “Bugün yalnızca şirket bilançolarına değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. EGİAD olarak teknolojik dönüşüme ve girişimciliğe yön veren projelerimizle bu misyona hizmet etmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

İnci: “İş dünyasında kadın temsilinin artması lazım”

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci ise, konuşmasında EGİAD’ın ilk kadın danışma kurulu başkanı olmasının hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk taşıdığını ifade etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hâlâ Türkiye’nin temel yapısal sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken İnci, iş dünyasında kadın temsilinin artırılmasının gerekliliğini vurgulayarak, “Kadınların iş gücüne daha fazla katıldığı ülkelerde inovasyon artıyor, üretkenlik yükseliyor ve sürdürülebilirlik göstergeleri güçleniyor. Türkiye’nin bu alanda daha cesur ve yapısal reformlara ihtiyacı var” diye konuştu.

Yapay zekâ, veri güvenliği ve üniversite-sanayi iş birliklerine dayalı teknoloji odaklı kalkınma modellerine değinen Perihan İnci, “İzmir olarak, EGİAD olarak; geleceği yalnızca izleyen değil, geleceği tasarlayan şehirlerden biri olmalıyız” sözleriyle ortak sorumluluk anlayışına dikkat çekti. Bu vizyon doğrultusunda, daha güçlü araştırma merkezleri, sürdürülebilir enerji altyapısı, veri merkezleri ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.