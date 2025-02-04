Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracak

KOCAELİ/GÜNDEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” ile vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alikahya trafiğini rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde çalışmalar devam ediyor. Toplam uzunluğu 3 bin 800 metre olan projenin ilk etabı olan 1.4 kilometrelik bölümünün 1 kilometrelik kısmı tamamlandı. Altyapısı tamamlanan bölgelerde ise döşenen raylara kaynak yapılmaya devam ediyor.

Ray döşeme çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tramvay hattı projesinde rayların döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda altyapısı tamamlanan Fatma Seher Hanım Caddesi ile Albay Karaosmanoğlu Caddesi kesişimi ile Sultan Murat Caddesi ve trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu alt geçidinde raylar serilirken, bir yandan ise döşenen rayların kaynakları yapılıyor. Yağmursuyu, içme suyu, atık su, elektrik ve telekom hattı çalışmalarının devam ettiği proje tamamlandığında ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek. Ayrıca bu çalışmalarla birlikte tramvay hattının 1 kilometrelik güzergâhı da tamamlanmış olacak.

Yan yolların alt ve üstyapıları tamamlanıyor

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde yan yolların altyapı ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Hat güzergâhında trafik, çevre ve iklimden kaynaklanan deformasyona dayanıklı bitümlü temel asfalt ile binder asfalt tabakası serimi çalışması devam etmekte. Proje güzergâhında tramvay hattı üst yapı imalatları ile birlikte tramvay yan yol üst yapı ve tretuar imalatı çalışmaları aynı anda yürütülüyor. Bölgede gerekli kazı ve dolgu gibi zemin iyileştirilmelerini gerçekleştiren ekipler, kauçuk esaslı ray bağlantılarının katener sistemi parçalarının montajını yaparak rayları döşeme işlemleri de devam ediyor.