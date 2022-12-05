Alimar Jeneratör, ar-ge ve insan odaklı büyümeyi gündemine aldı

Esra Sultan AZİZOĞLU

esrasultan.azizoglu@nbe.com.tr

BALIKESİR - Alimar Jeneratör’ün 3. nesil yöneticisi ve Ar-Ge Müdürü Alp Gökalp; yeni fabrikamıza taşınmaktaki en öncelikli amacımız ihracatı geliştirmekti. Kalitemizi ve marka değerimizi arttırmak için yatırımlarımıza hız verdik. Yatırımlarımız ile üretimimizi 2018 yılında göreve başladığım günden bu güne pandemi koşullarına rağmen yaklaşık üretimimizin yüzde yaklaşık yüzde 30’unu ihraç ederken şu an yüzde 40’lara çıkarmayı başardık" dedi.



Ciromuz gelinen noktada yüzde 50 oranında artış gösterdi. Kalitemiz ve ar-ge çalışmalarımız sonucunda, ihracat rakamlarımızda da ciromuzda da yakaladığımız artış bizler için mutluluk verici. Her birimde çalışmış olmanın avantajını şimdi ar-ge servisini geliştirerek kullanıyorum. Ayrıca kurumsallaşma çalışmalarımızı hızlandırdım.



Çalışma hayatına küçük yaşlarda dahil olan ailenin 3. nesil üyesi Alp Gökalp, Balıkesir’deki fabrikalarında Ar-Ge Müdürü olarak mesai yürütüyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana ekibi ile birlikte ürün kalitesini geliştirmek için ar-ge çalışmalarına ağırlık veren Gökalp, gelinen noktada Teknokent ve 5 kişilik beyaz yaka özel ekibi ile birlikte ar-ge çalışmalarına hız verdi.

Ticari hayatına dedeleri Nejdet Gökalp tarafından 1956 yılında Ankara Çankırı Caddesinde tarım makinaları ve yedek parçaları ürünleri ile ticaret firması olarak temellerini attıkları yolculukla başlayan Alimar Jeneratör, bugün yaklaşık 300 çalışan, 7 bölge müdürlüğü ile 50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Müşterisi olduğu Balıkesir’li SİM Makine’nin satış ayağını yürüten Alimar Jeneratör, 2005 yılından bu yana satıştan üretim ayağına geçerek markasına yepyeni vizyon kattı. Üretime hızlı ve sağlam adımlarla giriş yapan Alimar Jeneratör, 2006 yılında Mitsubishi firmasının distribütörlüğünü aldı. 2016 yılında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’deki yatırımı ile üretimde büyümeye giden Alimar Jeneratör, önümüzdeki yıl mevcut fabrikasının içerisindeki genişleme alanına yeni yatırım gerçekleştirerek büyümeyi hedefliyor.

‘Yeni yatırımlarımızı hızlandırdık’

Alp Gökalp ‘‘2016 yılında Balıkesir OSB’ye taşındıktan sonra ülke geneli müdürlüklerimizi, satış öncesi ve satış sonrası yetkili servis ağımızı ve bölge bayi ağımızı genişlettik. Ankara’da 3 lokasyonumuz var. İstanbul’da ise Asya ve Avrupa’da birer adet olmak üzere; Antalya, Adana ve Bursa’da bölge müdürlüklerimiz var. Türkiye’de 7 bölgede birçok bayimiz ve onların alt bayileri var. Bu yılın başında Ankara’da genel merkez binamızı yeniledik. Ayrıca 2023 yılında mevcut fabrikamızın içerisinde yer alan genişleme bölgemize yeni yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Balıkesir OSB fabrikasına taşınırken; hem kaliteyi arttırmak hem de üretim kapasitesini arttırmak için yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Gökalp; ‘‘Mevcut fabrikamızda 45 bin metre kare alanda 1. Etap yatırımımızda üretim gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yılın Şubat ayında 2. Etap yatırımına başlamayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızı 2 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yeni nesil dizel jeneratörlerimiz için şase kabin tasarımı ve buna bağlı olarak da ürün modernizasyonunu yapıyoruz. Amacımız; hem daha rekabetçi bir ürün, hem de optimize edilmiş bir ürün ortaya koymayı planlıyoruz. Ama bunu yaparken de kaliteyi korumayı hatta arttırmayı istiyoruz. İhracata yönelik gerek yüklemede gerekse taşımada avantajlar yakalamayı istiyoruz. Şirketimiz Alimar Jeneratör ’ün güçlü olduğu yanlarından birisi de mühendisliğimiz, mühendislik referanslarımız, kapasitemiz, birikimimiz, farklı senaryolara, farklı çalışma şartlarına, farklı çevre koşullarına, farklın ülkelere, farklı yerel yönetmeliklere hızlı uyum sağlamamız’’ şeklinde konuştu.

‘Ar-Ge ve insana yatırım yapıyoruz’

Anahtar teslim projelere imza atan Alimar Jeneratör, Balıkesir Teknokent ile protokol imzaladı. İmzaladıkları protokol ile kalite yönetimi ve arttırımı için yeni bir ar-ge servisi çalışmalarına başladıklarını sözlerine ekleyen Gökalp, ‘‘Ar-ge ekibimiz ile ‘Dijital Dönüşüm Ofisi’ projemiz çerçevesinde kalitemizi arttırmak ve yeni ürün çeşitliliği çalışmalarımızı yürütmek adına bir ekip oluşturduk. Teknokentte ilk ürünümüzü tasarladık. Prototiplerimizi bu hafta test ettik. Hatta şimdi onun test sonuçlarını içeride sunuyordum. Başarılı bir iş oldu ve olumlu geçti. Niyetimiz bu çalışmayı sürdürmek, sonrasında bunu firma çapında bir dönüşüm olarak satışta, satış sonrasında yeni bir akım yaratmak. Teknokent’ten başlayarak hem ülkemize hem dünya çapında tanıtabilmek. Hedefimiz bu projemiz sonrasında, ar-gemizi farklı projelerde geliştirebilmek. Mevcut fabrikamızda 110 personel olmak üzere toplamda 300 kişilik ekip ile hizmet veriyoruz. Ayrıca çalışan sayımızın yaklaşık yüzde 25’i kadın çalışan. Özellikle ‘erkek işi’ olarak nitelendirilen sektörümüz için, ulaşılması güç olan kadın çalışan sayısını şirketimiz olarak yakalamış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sayımızı her geçen gün arttırmak için insan kaynakları birimimiz yoğun çaba sarf ediyor. Kadın çalışanlarımızın üretimde verim alma noktasında çok faydasını görüyoruz. Bünyemize yoğunlukta ev hanımlarını aldık. Çalışmış oldukları üretimlere göre kalfalık ve ustalık belgelerini almaları için ayrıca eğitim almalarını sağlıyoruz. Ayrıca yeni neslin kendisini geliştirebilmesi ve tecrübe kazanma şansını yakalayabilmesi için her yıl listelerin ilgili bölümlerinden en az 8, üniversitelerde ise; elektrik, mekanik ve endüstri mühendislikleri fakültelerinden 25 öğrenciye staj imkanı sunuyoruz’’