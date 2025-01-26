Alp Avni Yelkenbiçer EGİFED başkanlığına seçildi

İZMİR / EKONOMİ



Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), EGİFED Dernek Merkezi'nde düzenlediği genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulunu belirledi. Geçmiş dönem Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer seçildi.

EGİFED’in yeni yönetim kurulunun belirlendiği Genel Kurul'da, EGİFED Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer seçilirken, başkan vekillikleri görevine EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mert Kurşun, Manisa Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Güngör Serdar Bozyaka, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Sözkesen getirildi. EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz EGİFED Saymanı, Manisa Genç İş İnsanları Derneği’nden Lale Erdoğan Tuncer -Yönetim Kurulu Sekreteri olarak seçilirken, Geçmiş Dönem Başkanı Aydın Buğra İlter ise EGİFED Danışma Kurulu Başkanı oldu.

“Ege Bölgesi’nin güçlü ekonomik potansiyelini ortaya koyacağız”

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Bu kıymetli görev, yalnızca bireysel bir onur değil, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin güçlü ekonomik potansiyelini ortaya koymak ve iş dünyamızın dinamizmini artırmak adına önemli bir sorumluluk. Sizlerin güveni ve desteğiyle, bölge ekonomimizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyacağım. EGİFED çatısı altında, iş dünyası olarak yenilikçi ve vizyoner adımlarla bölgesel kalkınmaya katkı sunmak, genç iş insanlarımızın sesini daha güçlü duyurmak ve girişimciliği teşvik etmek en önemli önceliklerimizden biri olacak" dedi.