Altay: Çiftçimizin yaşadığı yerde gelirinin artması için destek olmaya devam edeceğiz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üreticiye sağladıkları aspir bitkisi desteğinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Altay, “Ülkemizde bitkisel yağ talebinin karşılanması ve ayçiçek yağına olan bağımlılığın azaltılabilmesi için aspir önemli bir alternatif. Aspir, kıraçta çok rahat yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, elverişsiz toprak şartlarına uyum kabiliyeti yüksek bir bitki. Ayrıca mekanizasyona uygun olması, yetiştirilmesi önerilen yerlerde önemli hastalık ve zararlısının olmaması nedeniyle kıraç alanlarda tarımı yapılabilen; bölgemizdeki kurak alanların değerlendirilmesinde de nadasa uygun bir bitki. Bu amaçla Ilgın’da çiftçimize verdiğimiz aspir bitkisinin hasat işlemi gerçekleştirildi. Çiftçimizin yaşadığı yerde gelirinin artması için destek olmaya devam edeceğiz. Bereketli olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Boş bırakacağımız araziyi bu şekilde değerlendiriyoruz”

Ilgınlı üretici Erdem Yazıcı da Büyükşehir’in tarımsal desteklerinden üç yıldır faydalandığını belirterek, “Bu aspir tarlası da Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği tohum destekli bir üründür. Bize girdi maliyetini düşürüyor. Aynı zamanda da boş bırakacağımız araziyi bu şekilde değerlendiriyoruz. Üç yıldır Büyükşehir’in hem Macar Fiği hem aspir hem yonca hem de meyve ağaçları desteklerinden başvuru yaparak yararlanıyoruz. Bu desteklemelerin devam etmesini istiyoruz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir belediyesi tarafından tarımsal desteklemeler kapsamında son üç yılda 5 bin 525 dekar alanda üreticilere 27 bin 625 kilogram aspir tohumu desteği yapıldığı bildirildi.