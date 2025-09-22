Altın Koza 21 ülkeden 122 filmi sinema tutkunları ile buluşturuyor

ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Esas 01 Burda ve GAİN ana sponsorluğunda gerçekleşen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül tarihlerinde yapılıyor. Festivalde tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz olacak, 11 ülkeden, 97 yönetmenin 122 filmi sinema tutkunlarına sunulacak.

Festivalin bu yılki Onur Ödülleri, Meral Orhonsay ile Mehmet Aslantuğ’a, Orhan Kemal Emek Ödülü de Biket İlhan, Mahmut Cevher ve Yaşar Seriner’e verilecek. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 4’ü dünya prömiyeri olmak üzere 10 film, Ümit Ünal başkanlığındaki jüri önüne çıkacak. Filistin’den Brezilya’ya, Filipinler’den Japonya’ya, dünya sinemasının en yeni ve klasikleşmiş örneklerinin gösterileceği 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, özel gösterimler, sergiler ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Uzun metraj finalinde 10 film

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, Doç. Dr. Hakan Erkılıç ve Senem Erdine’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi. 16 kategoride ödüllerin verileceği yarışmada Ali Cabbar’ın “Annemin Solgun Çiçekleri”, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”, Gözde Kural’ın “Cinema Jazireh”, Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun “Algoritma'ya Biat Et”, Pelin Esmer’in “O Da Bir Şey Mi”, Orhan Eskiköy’ün “Ev”, Özkan Çelik’in “Perde”, Rezan Yeşilbaş’ın “Uçan Köfteci” ve Tayfun Pirselimoğlu’nun “İdea” adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.

Belgesel yarışmasına 65 başvuru

Ulusal Belgesel Film Yarışmasına bu yıl 65 başvuru oldu. Sinema yazarı Burçin Yalçın, akademisyen Meltem Cemiloğlu ile yönetmen ve yazar Necla Algan’dan oluşan Seçici Kurul; Atıl İnaç’ın “Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil”, Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel’in “Kardeş Türküler ile 30 Yıl”, Bulut Renas Kaçan’ın “Döngü”, Burcu Özkaya Günaydın’ın “Araf”, Gülten Taranç ile Ragıp Taranç’ın “Dedemin Evi”, İbrahim İzol’un "Nikita ‘Tanrıçanın Ölümü’”, Melik Külekci’nin “Manguel’in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar’ın İzinde”, Murat Can Bilgincan’ın “Karne”, Ömer Faruk Çetin’in “Muzaffer” ve Sibel Karakurt’un "Eskisi Gibi” adlı filmlerini finalist olarak belirledi.

Edebiyat uyarlaması senaryo yarışması

Edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışmasında bu yıl 27 başvuru arasından finale kalan 5 senaryo şöyle: Yaşar Kemal’in aynı adlı öyküsünden Gökçe Acar’ın uyarladığı “Beyaz Pantolon”, Kemal Varol’un aynı adlı romanından Özcan Alper’in uyarladığı “Haw”, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından Pınar Arıkan’ın uyarladığı “Kesik Baş”, Orhan Eskiköy’ün aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı “Selvi” ve Batıkan Köse’nin aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı “Yaratıcı İntiharlar Departmanı”.

Festivalde ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda toplam 40 kısa film, jüri karşısına çıkacak.

Gazze, Şimdi!

Bu yıl Filistin’e odaklanan festivalin “Gazze, Şimdi!” seçkisi dikkat çekiyor. Seçkide, Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıkları filmleri “Bir Zamanlar Gazze’de” (Once Upon a Time in Gaza, 2025), Filistinli usta yönetmen Rashid Masharawi’nin son filmi “Yitik Düşler” (Passing Dreams, 2024) ve İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin Cannes’ın ACID bölümünde gösterilen belgeseli “Yüreğini Eline Al ve Yürü” (Put Your Soul on Your Hand and Walk, 2025) yer alıyor.