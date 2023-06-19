‘Ankara Pastası’ 1 milyon ciroya ulaştı

Ankara’da bir araya gelen 13 kadın, bir yıl önce çıktıkları yolda kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Kadınların kurduğu ve glütensiz ürünler üreten kooperatif, sekiz ayın sonunda 1 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı başardı.

Geçen yıl Ankara’da yaşayan 13 kadın hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımlarını atarak, Japon hükümeti tarafından fonlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesiyle birlikte FAO’nun Suriyeli Mülteci Dayanıklılık Planı kapsamında yürütülen projesinin dördüncü fazında açılan Pastanecilik ve Ekmek Yapımı Mesleki Eğitim Kurslarına katıldılar. Burada glütensiz unlu mamüller üzerine eğitim alan kadınlar, daha sonra da ‘Ankara Pastası - S.S. Ankara Sağlıklı Gıda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu. Proje kapsamında kooperatifçilik üzerine de eğitimlerini sürdüren kadınlar, kısa sürede büyük bir başarıya imza attılar.

2022’nin Eylül ayında artık kadınlar, yeni bir hayata ve üretime hazırdılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya’da ücretsiz olarak tashih ettiği kooperatif merkezinde, büyük bir emek ve sabırla ürettikleri glütensiz ürünlerini müşterileriyle buluşturdular. Başarı beklenenden de çabuk geldi. Kooperatif henüz açılışının üzerinden sekiz ay geçmeden, 1 milyon TL ciroya ulaştı. Kooperatifin üyeleri, sadece sekiz ayda tüm idari ve pazarlama işlerini kendi kendine yapabilir hale geldiler.

FAO eğitim verdi

FAO’nun düzenlediği glütensiz ürün hazırlama, girişimcilik, hijyen, kooperatifçilik, sağlık gibi konularda toplam 450 saatlik bir eğitim maratonuna katılan kooperatif başkanı Ayşe Akan, başarının büyük bir özveri, emek ve sabır sonucunda geldiklerini belirten Akan, “Yola çıkarken 13 kişiydik, iki arkadaşımız ayrıldı aramızdan. Şimdi altı Suriyeli ve beş Türk olarak yolumuza devam ediyoruz. Glütensiz ürünlerin üretiminin oldukça zahmetli. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Süreçlerdeki ufacık bir aksama, yani mayalandırmada üç dakika fazla kalması ya da erken çıkması gibi durumlarda, sonuç farklı olabiliyor. Ürünlerin kalitesinin farklı olmasında kışın soğuk hava, yazın da sıcak hava bir etken oluşturabiliyor” dedi.

Başarılarının bir diğer önemli sırrının müşteri ağları oluşturmak olduğunu söyleyen Akan, şöyle devam etti: “Bizim müşteri kitlemiz belli, çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyen insanlar. Çölyak Derneği’nin desteği çok faydalı oldu. İnternet arama motorundan bize ulaşan müşterilerimiz var. Örneğin, İzmir’den bir müşterimiz bizi internetten buldu ve kayınvalidesi gelip bizden alışveriş yaptı.”

“İleride yeni şubeler açabiliriz”

Haftanın dört, beş günü gelen müşterilerinin olduğunu anlatan Akan, sadece glütensiz ürünler satmalarının bir güven ortamı oluşturduğunu kaydetti. İnsanlar burada aile gibi olduğunu ifade eden Akan, “Haftada birkaç defa birbiriyle karşılaşan müşterilerimiz oluyor.

Pek çok kişinin bize katılmak istiyor. Ankara’nın merkezi noktalarına şube açmayı hayal ettiklerini söylüyorlar. Örneğin; kolay ulaşılabilir Kızılay, Ulus, Sıhhıye gibi bir yerde bir şubemiz daha olsa, aynı ürünleri orada da satsak ne güzel olurdu. Ankara’da yaşayan herkesin tek vasıta ile ulaşabileceği bir noktada, aynı ürünlerimizin olmasını isterim. İleride yeni şubeler açabiliriz. Arkadaşlarımla oturup konuşacağız, başka neler yapabiliriz diye. Önümüzde bayram var. Baklava ve mantı hazırlamayı düşünüyoruz. Ürünün nasıl saklanacağı da önemli bizim için. Bazı şeyleri de müşterilerimizden öğreniyoruz” şeklinde konuştu.