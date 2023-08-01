Ankara’da uluslararası yarı maratona hazırlanıyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Ankara, spor ve teknolojiyi bir araya getiren, uluslararası yarı maratonu da kapsayan RUNKARA organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD ve Japonya’da örnekleri bulunan organizasyon nitelik itibarıyla Avrupa’nın ilk organizasyonu olma özelliği taşıyor.

ATO Congresium’da 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı kapsamında, uluslararası sporcuların katılımıyla 21.1 kilometrelik maraton koşusu da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen RUNKARA, spor organizasyon firması DAZSPOR tarafından gerçekleştirilecek.

Organizasyona ilişkin basın toplantısı düzenleyen DAZSPOR Kurucusu Victoria Blyth, başta turizm olmak üzere kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak organizasyonu geleneksel hale getirmeyi öngördüklerini bildirdi.

Blyth’in verdiği bilgilere göre, 6 bin m2 kapalı alanda gerçekleştirilecek fuara yerli ve yabancı 100 firmanın spor ve spor teknolojisine yönelik ürünleri sergilenecek. Girişin ücretsiz olacağı fuarın 25 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

“Maratona 6 bin kişi katılacak"

Ankara’nın ilk uluslararası yarı maratonu olan RUNKARA’ya aralarında uluslararası elit sporcuların da yer aldığı 6 bin civarında kişinin katılımı bekleniyor.

RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı’nın spor ve teknolojiyi bir araya getirmesi ile Avrupa’da bir ilk olacağının altını çizen Victoria Blyth, başlangıç ve bitiş çizgisinin fuar alanı olarak belirlediklerini ifade etti.

Tüm dünyanın ilgisini çekecek iki önemli organizasyona imza atacaklarını belirten Blyth, “Başkent Ankara’nın spor ve teknoloji kültürüne uluslararası katkı sunacağız” dedi.

Kendisinin de bir koşucu olduğunu ifade eden Blyth, 3 yıl önce taşındığı Ankara’da katılabileceği bir uluslararası yarışma olmadığını gördükten sonra böyle bir organizasyona giriştiğini söyledi. Bu organizasyonun dünyanın dikkatini çekeceği gibi, kent ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getiren Victoria Blyth, “RUNKARA Uluslararası Yarı Maratonu; World Athletics tarafından onaylanmış ve ROAD RACE LABEL almaya hak kazanmıştır” dedi. Blyth sözkonusu etiketin, bu çapta bir organizasyona dünyada ilk kez, ilk düzenlendiği yılda verildiğini aktardı.

TOBB Fuar Takviminde de yer alıyor

Fuarın TOBB Fuar Takviminde yer aldığı bilgisini de veren Victoria Blyth, bu organizasyonla birlikte aynı zamanda Ankara’nın spor takvimini de değiştirmeyi öngördüklerini söyledi. Blyth, fuarda sadece çocuklar değil, genç ve büyüklere yönelik de etkinlik alanların bulunacağını dile getirdi.