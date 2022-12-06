Ankara’daki büyükelçilere Türk yemekleri ziyafeti

Fikri CİNOKUR

ANKARA - Toptancı Hal başkanı Ceyhan Gündüz ve yönetim kurulu ev sahipliğindeki etkinliğe Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ile Arnavutluk, Letonya, Lübnan, Azerbaycan, İran, Moğolistan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçileri ve eşleri ile Avrupa Birliği delegasyonu temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Karadeniz’den gelen balık çeşitleri ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Toptancı Haline gelen sebze ürünlerinden yapılan Türk mutfağındaki yemekler tanıtıldı. Uluslararası Sağlık Derneği Başkanı Diş Hekimi Fulya Sağlık, konuklarına deniz ürünleri, meyve sebze tüketimi ve yararları konusunda bilgi verdi.

Türkiye 'de her çeşit meyve ve sebze yetiştirildiği için çok şanslı bir ülke olduklarını belirten Sağlık, bu tür etkinliklerle Ankara Ticaret Borsası ve Ankara Toptancı Hali işbirliği ile Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının artırılmasına katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi. Türk mutfağındaki yemekleri tadan Büyükelçiler ve eşleri daha sonra Toptancı Hal esnafını gezdi.