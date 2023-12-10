AOSB 50’nci yılını görkemli bir gece ile kutladı

ADANA/EKONOMİ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kent protokolü ve seçkin bir davetli grubunun katıldığı törenin açılış konuşmasını AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü yaptı.

AOSB’nin 50 yıllık geçmişinde hizmet verenlere teşekkür eden Sütcü, eski AOSB Başkanlarından merhum Hilal Aksöz ile yapılmış bir röportajdan kısa bir bölüm izletti. Sütcü, Hilal Aksöz’ün bölgenin gelişiminde büyük emekleri olduğunu, zor yıllarda dernek kurup sanayicinin sesinin duyurulmasını sağladığını vurguladı.

AOSB’nin bugün geldiği aşamayı rakamlarla dile getiren Başkan Sütcü, şunları kaydetti:

“25 milyon metrekarelik alanda, 566 parselde yüzde 100 doluluk oranıyla, 26’sı yabancı sermayeli 500 işletmesi, 45.000 istihdamı, yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatı, 5 milyar dolardan fazla ticaret hacmi, İSO İlk 500'de 16, İSO İkinci 500'de 16 ve TİM 1000'deki 16 firması, 13 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, hastanesi, meslek yüksek okulu, teknik koleji, üniversite-sanayi işbirliğine ışık tutan yapısı, Ar-Ge yarışmaları ve girişimciliğe önem veren bakışı, dünya standartlarında altyapı hizmetleri, örnek ve uzun vadeli çözümler geliştiren projeleri ile hamdolsun bugün geldiği noktada örnek gösterilen sanayi bölgelerinden biri olmayı başarmıştır.”

Organize Sanayi Bölgesinin hacmini tüketim verileriyle de vurgulayan Sütcü, hem Adana’da hem Türkiye’de yüksek ölçekli tüketimlere sahip olduklarını aktardı. Sütcü, “Adana’da kullanılan; elektriğin yüzde 22, doğalgazın yüzde 40, suyun yüzde 23’lük kısmı OSB’miz tarafından tüketilmektedir. OSB’ler arasında kıyaslandığında ise; elektriğin yüzde 4, doğalgazın yüzde 5, suyun ise yüzde 7’lik kısmı OSB’mize aittir. Dolayısıyla OSB’miz bu ihtiyaçları karşılayabilecek büyük ölçekli modern ve teknolojik tesisler ve altyapılarla donatılmış sanayi bölgelerinden birisidir” bilgisini verdi. Sütcü, önümüzdeki beş yıl içinde OSB olarak yaklaşık 12 milyar TL yatırım planladıklarını, Avrupa’da örnek gösterilen sanayi bölgelerinden biri olmayı hedeflediklerini bildirdi.

"AOSB yüz akımızdır"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada, AOSB'nin Türk sanayileşmesinin öncü şehri Adana'nın yüz akı olduğunu söyledi. Vali Köşger,

“AOSB teknolojiye, çevreye duyarlı yatırımlarıyla, 40 bini aşan istihdamıyla, 2 milyar dolara varan ihracatıyla ve geliştirdiği her türlü endüstriyel yatırımlarla Türk sanayisinin ve kalkınmasının öncü dinamolarından birisi olmuştur” dedi.

Başarılı sanayicilere plaket verildi

Törende AOSB'de faaliyet gösteren ve İSO 500 ile İSO İkinci 500 listelerine giren 32 firmaya, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) İlk 1000 listesinde yer alan 16 firmaya ve duayen sanayicilere plaket verildi. Törenin sonunda sanatçı Zara sahne aldı.