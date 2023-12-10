Oğuz Holding, yüzde 11 olan pazar payını artırmayı hedefliyor

ADANA/EKONOMİ

Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, sahip oldukları ürün çeşitlilikleri ile her geçen gün pazarda büyüdüklerini belirterek, “Sarıyer Kola, Sarıyer Gazoz, Sarıyer Limonata, Juss Meyve Suyu, JussTea ve Black Bruin Enerji İçeceği markaları olarak, şu an 5 fabrikası bulunan Türkiye’nin en büyük içecek üreticilerinden birisi konumundayız. Fabrikalarımızda gazlı ve meyveli içecekler, vitamin içecekleri, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, şerbet, gazoz ve soda gibi pek çok farklı içecek grubunun üretimini yapıyoruz. Tüm üretim hatlarımız, yüzde yüz yerli ve milli üretim yapmasının yanı sıra son teknoloji ile donatılmış durumda” dedi.

Yatırımlarının tamamını öz sermaye ile gerçekleştirdiklerini vurgulayan Örer, “Marka olarak içecek sektörüne yeni markalar ve oyuncular kazandırmak, ülkemizde ve dünyada içecek noktasında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, ülkemizden dünyaya daha çok markanın ulaştırılması ve son tüketicileri yeni ve farklı tatlar ile buluşturmak hedefi ile tüm içecek kategorilerinde start-up projeleri ile destekliyoruz. İleri teknoloji ile kurulmuş, yüksek kapasiteli üretim hatlarımızda kendi markalarımızın yanı sıra Türkiye ulusal zincirlerinin neredeyse tamamına özel etiketli üretim gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

1997 yılında Adana Hacı Sabancı OSB’de yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile kurulan Oğuz Holding; Adana, Sakarya, Bolu ve Konya’da kurulu 5 fabrikası ile Türkiye’nin en büyük içecek üreticisi konumunda.