AOSB firmaları OSBÜK araştırmasında 6 kategoride 11 ödül kazandı

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren firmalar Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) OSB Yıldızları Araştırması’nda 6 kategoride 11 ödül kazandı. AOSB ayrıca ‘araştırmaya en fazla başvuru yapan OSB’ olarak özel ödül aldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Firmalarımızın OSBÜK Araştırması’nda elde ettiği 11 ödül, bölgemizin rekabetçi gücünü ve sürdürülebilir büyüme kararlılığını ortaya koymaktadır. Araştırmaya en fazla başvuru yapan OSB olmamız ise katılımcı kültürümüzün, gelişime olan inancımızın ve kurumlar arası güçlü iletişimimizin bir sonucudur.”

AOSB’nin marka değerini yükselten firmalara teşekkür eden Sütcü, “Bu başarı, sadece bugün için değil; geleceğin teknolojilerine, yatırımlarına ve üretim modellerine ışık tutan güçlü bir motivasyondur.”

AOSB'nin ödül alan firmaları ve kategorileri şöyle:

Satışını en çok artıran:

CTN Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çukurova Silo İşletmeciliği ve Mak. San. İnş. Tic. Ltd. Şti.

Simgetek İmalat ve Mühendislik A.Ş.

İhracatını en çok artıran:

Çukurova Silo İşletmeciliği ve Mak. San. İnş. Tic. Ltd. Şti.

Lara Cam ve PVC Alüminyum Profil İthalat İhracat İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

İstihdamını en çok artıran:

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

Kadın istihdamını en çok artıran:

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

Sepaş Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ar-Ge yatırımları:

Çukurova Silo İşletmeciliği ve Mak. San. İnş. Tic. Ltd. Şti.

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

En performanslı firma:

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.