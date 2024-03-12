AOSB’ye 5 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak

Eray ŞEN/ADANA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) önümüzdeki beş yılda 500 milyon dolarlık altyapı yatırımı yapılacak. Türkiye’nin en büyük OSB’si olma hedefiyle 6 milyon metrekarenin daha sanayicilere açıldığı bölgenin global üretim üssü olması hedefleniyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yakın, orta ve uzun vadeli hedeflerini EKONOMİ Adana Bölge Müdürü Selçuk Altun’a anlattı. 50 yıldır faaliyet gösteren AOSB’nin son 30 yılda sanayicilerin yoğun talebi ile karşılaştığını belirten Akpınar, “Bu sene bizim yatırım yılımız olacak” dedi.

Türkiye ve dünyadaki konjonktürel hareketlerin, önümüzdeki süreçte Adana’ya ilgi olacağını işaret ettiğini söyleyen Akpınar, “Çukurova, yatırım açısından cazibesini koruyor. Daha tam olarak keşfedilmemiş ama potansiyeli hayli yüksek bir kent, bir hinterlant. Tarımı, ticareti, sanayisiyle dünyanın sayılı şehirleri arasında olabilecek potansiyele sahip. Önümüzdeki süreç içerisinde gerek Türkiye’den gerek dünyadan yatırımların Çukurova bölgesine gelebileceğine dair herhangi bir şüphe yok” diye konuştu. Bölgeye uluslararası ilginin arttığını anlatan Akpınar, “Geçtiğimiz günlerde Rus heyeti, sanayi ve teknoloji bakan yardımcıları geldi, istişare etme fırsatı bulduk. Bölgeye gelme istekleri var” ifadesini kullandı.

Bu yöndeki gelişmelere hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Akpınar, “Nihayetinde bir pazarda ürününüz varsa, alıcısı mutlaka olur. Önemli olan onu pazara çıkartabilmek. Bizim pazara çıkartabilecek ürünümüz, arsaların altyapıları ile beraber hazırlanması. Bize düşen görev temelde budur” dedi. AOSB’nin yaklaşık üçte ikisi kullanılan 22 milyon metrekare alanı bulunduğunu aktaran Akpınar, “Kalan üçte birlik kısmın, 6 milyon metrekarenin, hazırlıklarını tamamladık, kamulaştırma süreçlerini bitirdik. İki yıl içerisinde altyapılarıyla beraber tamamlanmış olacak. Zaten bu arsaların tamamı ön tahsis yöntemiyle sanayicilere teslim edildi” bilgisini verdi.

Türkiye’de birçok sanayi bölgesinin, şehir içinde kalmış olması nedeniyle genişleme olanağı bulunmadığına dikkat çeken Akpınar, şöyle konuştu: “Bu manada OSB’miz daha avantajlı. 30-35 milyon metrekarelik alanı daha bünyemize katmaya çalışıyoruz, son aşamadayız. Önümüzdeki 20 yılın ihtiyacını karşılayabileceğiz. Bunlar çok büyük alanlar. Türkiye’nin en büyük alanına sahip OSB’si olacağız.”

“10 yıllık elektrik, 30 yıllık su ihtiyacı hazır”

AOSB’nin elektrik, doğalgaz, atık su, kullanma suyu gibi altyapı olanaklarına değinen Akpınar, şunları kaydetti:

“Bizim altyapılarımız Türkiye’deki sanayi bölgeleri açısından oldukça avantajlı. İkinci trafo merkezimizi açtığımızda önümüzdeki on yılda elektrikte kapasite sorunu yaşamayacağımızı öngörüyoruz. Su ve atık su hizmetlerinde 30 yıllık ihtiyacı karşılayacağımızı düşünüyoruz. 90 bin metreküp olan atık su kapasitemize 80 bin metreküp daha ekleyeceğiz. Altyapı konusunda önümüzdeki beş yılda 500 milyon dolarlık yatırım planımız var. Kadın istihdamının artması için anaokulunun yılsonunda tamamlanması bekleniyor. Uluslararası yatırımcıları misafir edeceğimiz otel ve ofis projelerimizi hazırlıyoruz. Yeni restoran ve ticaret merkezimizi bu yıl ihaleye çıkarmış olacağız. Hastanemizi inşa etik, günlük 500 hasta hizmet alıyor. OSB’ye ulaşımda sorunlar yaşanması nedeniyle, sosyal konut projesi hayata geçiriyoruz. 500 konutu projelendirip gelecek sene temellerini atmayı öngörüyoruz. Meslek lisemiz, meslek yüksekokulumuz var. OSB’de resmi olarak çalışan sayımız 42 bin 500 civarında. Sirkülasyonlarla beraber anlık olarak 50 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz.”

Çinli firmalar atıktan enerji tesisi kuracak

AOSB’de atıktan enerji üretimine yönelik çalışma yaptıklarını açıklayan Akpınar, “Çinli firmalar ile görüşme halindeyiz. OSB’yi, çevreye duyarlı ve atıklarını bertaraf edebilen, aynı zamanda enerji üretebilen bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.