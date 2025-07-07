Ar-Ge çalışmaları Akanlar'a ödül getirdi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Kırk yılı aşkın üretim tecrübesini 1992 yılından itibaren dış ticarete taşıyan Akanlar Çikolata, başta Dubai, ABD ve Irak olmak üzere stratejik pazarlarda aktif rol üstleniyor. Bugün itibarıyla Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, küresel pazardaki ağını büyütmeye odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİTAK’tan Ar-Ge ödülü

Yeniliğe verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Akanlar Çikolata, Ar-Ge alanındaki başarısını da tescilledi. Şirketin keçiboynuzlu krem çikolata ürünü, TÜBİTAK tarafından ödüle layık görülerek firmanın sektördeki Ar-Ge vizyonuna güçlü bir motivasyon kazandırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Seyyid Akan, “Gelişime ve teknolojiye yatırım yapmadan sürdürülebilir büyüme mümkün değil. Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz keçiboynuzlu krem çikolata ürünü, tüketicilerden de olumlu geri dönüşler aldı. TÜBİTAK’ın bu projeyi ödüllendirmesi, bizim için önemli bir teşvik oldu. Bu alandaki yatırımlarımız sürecek,” dedi.

“İç pazardaki payımız yüzde 10”

Firmanın iç piyasada da faaliyet gösterdiğini ancak esas gücünü ihracattan aldığını belirten Akan, “İç pazarda yüzde 10’luk bir payla varız. Üretimimizin büyük kısmını ihraç ediyoruz. Farklı kıtalarda pazar araştırmaları yapıyor, yeni coğrafyalarda büyüme hedefliyoruz,” diye konuştu.

Modern üretim tesisleri, hijyenik koşullar

“Kaliteli gıda herkesin hakkı” sloganıyla hareket ettiklerini ifade eden Seyyid Akan, üretim süreçlerinde ileri teknolojiyi ve hijyen standartlarını ön planda tuttuklarını vurguladı. Yıllık ihracat fuarlarına düzenli katıldıklarını dile getiren Akan, “Müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Rekabet gücümüzü yüksek kaliteli ve seri üretimden alıyoruz. Kapasitemizi artırarak hem iç hem dış pazarda güvenilir bir marka olmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Akanlar Çikolata, Gaziantep sanayisinin Ar-Ge’ye açık ikliminden beslenerek hem kentin hem de Türkiye’nin gıda ihracatında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.