Alinur Aktaş: Arkamızda tertemiz bir belediye bırakıyorum

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yerel seçim sürecinin ardından Bursa’da görevi devretmeden önce basın mensupları ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin güncel durumunu ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Seçim sonuçlarının kendileri için sürpriz olduğunu belirten Aktaş, “Anketlerden farklı bir sonuç ile karşılaştık. CHP’nin artan nüfusa rağmen oyunu yüzde 1 artırdığını buna karşılık bizim ciddi bir oy kaybı yaşadığımızı, sandığa gitmeyen önemli bir kesim olduğunu gördük. Halkımız bir tepki gösterdi. Ben de sırtımda bir kambur olmadan görevi teslim edeceğim. Arkamızda tertemiz bir belediye bırakıyorum. Belediyemizin güncel durumuna ilişkin verileri de paylaşacak olursam, çalışan sayımız 2017’ye göre %1,2 azalarak 12 bin 980’dir. Yeni açılan tesislere, yeni projelere rağmen çalışan sayımızı artırmadık. Sadece Tarım AŞ’de ciddi bir artış oldu ki onun sebebini de her fırsatta söyledim. Dışarıya yaptırılan birçok işi kendi bünyemize alarak belediyemize önemli bir getiri sağladığımız için o süreçte Tarım AŞ kadrosu genişledi” dedi.

“Borcumuzun bütçeye oranı %74 azaldı”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun bütçeye olan oranını da yüzde 74 oranında aşağı çektiklerini belirten Aktaş, “2017’de 3,2 milyar TL olarak bütçenin yüzde 1,34’üne gelen borcu, bugünkü bütçenin yüzde 0,35’ine denk gelen 7,1 milyar TL’ye çektik. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 1,4 milyar TL’si Vergi, 900 milyon TL’si bütçe emaneti, 1,3 milyar TL’si iç borç ve kalan kısmı da dış borçlarda oluşuyor. Şirketlerimizden sadece BURULAŞ zararda” diye konuştu. Bursa’da hayata geçirdiği projeleri anlatan ve belediyenin gelirlerini koruma hususuna dikkat ettiklerini söyleyen Aktaş, “GES ve HES’lerden elde ettiğimiz yenilenebilir enerji ile yıllık 150 milyon TL gibi bir gelir elde ettik. Metro hattımız için 64 yeni vagonun alım süreçlerini tamamladık onlar gelecek. Çınarcık Barajı’nda ihaleler yapıldı inşaatlar başladı. 2025 sonunda oranın devreye alınması ve şehre önemli bir içme suyu kaynağı ulaştırmaya başlaması planlanıyor. Kültür sanatta, yeşil alanlarda, sosyal alanlarda birçok proje hayata geçirdik. Bölen, ayrıştıran, nefret tohumu eken tarafta olmadım olmayacağım” ifadelerini kullandı.