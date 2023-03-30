Arsuz’un limonu dalında kalmaktan kurtuldu

Eray ŞEN



HATAY - Çeşitli illerden ihracatçı firmaların harekete geçmesi ile bölgenin limon deposu Arsuz ilçesinde limonlar hasat edilmeye başlandı. Bölge çiftçisinin umutla beklediği hareketlenme sonrasında, günde yaklaşık 100 civarında kamyon, hasadı yapılan limonları pazara taşıyor.

Geçen haftaki açıklamasında soruna dikkat çeken Arsuz İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisi Nuri Saraçoğlu, limon haşatındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Kamuoyuna duyurulan haberin, bölgedeki üreticilerin yaşadığı sorunun çözümü açısından ciddi bir etki yarattığını vurgulayan Saraçoğlu, “Limondaki sorunun duyulması ile yoğun bir talep başladı. Son zamanlarda her gün yaklaşık 100 civarında kamyon Arsuz'dan limon taşıyor” dedi. Fiyat konusuna değinen Saraçoğlu, “Bölgede limonun fiyatı, kalitesine göre değişmekle birlikte kilosu üç liradan beş liraya kadar alıcı buluyor” bilgisini verdi.

“Halen 20 bin ton civarında ürün kaldı”

Arsuz’da 50 bin dönüm alanda limon bahçesi olduğunu, bu yıl dönüm başına 4 ton verim alındığını aktarana Saraçoğlu, “Bu da toplamda yaklaşık 200 bin ton ediyor. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi’nde olmayan ekim alanı da var ve bu rakama dahil değil. Son bir haftada başlayan yoğun hasat çalışmaları sonucunda ürünün büyük bölümü hasat edildi. Şu anda halen dalda olan limon miktarı ise 20 bin ton civarında. Bunun da kısa sürede toplanıp pazara ulaştırılacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.



Arsuz’un limonu yurt dışına gidiyor

Arsuz’un limonunu yurt dışı pazarlara ulaştıran Antakya’daki dış ticaret firmaları, depremde çalışamaz duruma gelince, bölgenin ürünü dalında kalmıştı. Yaklaşık 15 firmanın faaliyetlerini durdurması nedeniyle yaşanan sorun, diğer illerdeki ihracatçı firmaların destek vermesiyle büyük oranda aşıldı. Arsuz’un limonu Rusya ve Ukrayna ağırlıklı olmak üzere, Irak, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere gidiyor.