ASKON Bursa’dan sanayicilere yenilenebilir enerji çağrısı

EKONOMİ/BURSA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, sanayicilerin enerji ve çevre alanında karşılaştıkları zorlukları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, sanayicilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları enerji temini, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Enerji verimliliğinin sanayinin sürdürülebilir büyümesi ve aynı zamanda doğal kaynakları daha etkin kullanmak, çevresel etkileri azaltmak ve sanayimizin uluslararası rekabet gücünü artırmak açısından da kritik olduğunu vurgulayan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, sanayicilerin enerji tasarrufu sağlayacak modern teknolojilere yatırım yapmasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken " Enerji verimliliği uygulamaları, sanayicimizin kısa vadede maliyet avantajı sağlamasına yardımcı olurken, uzun vadede küresel ölçekte rekabet gücünü artıracaktır. Özellikle enerji yönetim sistemlerinin devreye alınması, atık ısı geri kazanımı ve dijital enerji izleme teknolojilerinin kullanılması büyük tasarruf sağlayacaktır” dedi.

Sanayicilerin enerji verimliliği konusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini ifade eden Yıldız, kamu destekleri ve teşvik mekanizmalarının daha etkin kullanılmasının da önemine dikkat çekti.

“Enerji kaynakları hızla dönüşüyor”

ASKON Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektör Başkanı Fatih Aydın ise sanayide enerji kullanımına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirdi. Üreticilerin artan enerji maliyetleri karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Aydın, "Dünya genelinde sanayide kullanılan enerji kaynakları hızla dönüşüyor. Fosil yakıtların maliyetinin ve çevresel etkilerinin artması, yenilenebilir enerjiye geçmeyi teşvik ediyor. Ülke olarak da cari açığımızın büyük bir kısmı bilindiği üzere enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yenilenebilir enerji sistemlerine geçişimiz, hem sanayicilerimizin maliyetlerini düşürmesi hem de enerji ithalatımızı daha kontrol edilebilir seviyelere çekmesi açısından büyük önem taşıyor. Bugün sanayide kullanılan elektriğin önemli bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilir hale geldi. Ancak işletmelerin bu dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebilmesi için yatırım teşvikleri, finansman destekleri ve uygun regülasyonlar büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.