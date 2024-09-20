ASKON Gaziantep Şubesi’nde Genel Kurul yapıldı

AYHAN DUMAN/GAZİANTEP

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şubesi 4’üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Geniş katılım ile düzenlenen genel kurulda ASKON Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güneş güven tazeledi.

Bir otelde düzenlenen seçimli genel kurula, Gaziantep Vali Yardımcıları Bülent Uygur ve Muhammed Önder, Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Ayhan, KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy, akademisyenler, iş dünyasından isimler ve davetliler katıldı.

GAZİANTEP, TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ

Genel Kurulda bir konuşma gerçekleştiren ASKON Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güneş, “Gaziantep başarıların şehridir. Gaziantep işletmesinden işçisine kadar işini hakkı ile yapanların memleketidir. Şehrimiz, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 6,5 milyar dolar ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6’ncı ili konumda yer alıyor. Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olarak 300 bini aşkın çalışanıyla üretim, istihdam ve ihracat alanında elde ettiği başarılarla ülke ekonomisinin lokomotifidir. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalarla kent ekonomisine katkı sağlayacak, projelerimiz ile hayatlara dokunacağız’’ dedi.

ASKON 4’üncü Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Mustafa Güneş, Hakan Çakıcı, Zeki Ormanlı , Mehmet Dal, İbrahim Halil Memiş, M.Bülent Baharoğlu, Murat Balcı, Hayri Taşdemir, F. Yıldırım Özkanlı, Selahattin Çiçek, Murat Aydıner, Ahmet Ercan Kılıç, H. İbrahim Muntazır, Mehmet Bozan, Mehmet Emin İnce, M. Bahadır Bay, Esin Geçilmez,Fevzi Güneş, Ali Gündüz, Rüstem Turgut, Ertuğrul Demir, Muhammed Ganim, Ali Karaer, Abdullah Kekeç, Suat Havcarcı, Fetullah Uzanır, Cevdet Yılan, Ekrem Güneş, Übeydullah Gündüz, Eyüp Öğüt.