ASKON'dan Bursa'ya 'KOBİ OSB' çağrısı

EKONOMİ (BURSA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Marmara Bölgesi'nin önde gelen isimleri, bölgesel iş birliklerini güçlendirmek ve ekonomik gündemi değerlendirmek üzere Bursa’da bir araya geldi. Toplantıya ASKON Marmara Bölge Başkanı Erdi Çapar, Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Özgür Polat, Sakarya Şube Başkanı Halil Erol, Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık, Çanakkale Şube Başkanı Serkan Doğru, Balıkesir Şube Başkanı Fatih Güngör ile birlikte ASKON Bursa Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. toplantıda konuşan ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, Bursa sanayisinin en kritik sorunlarından biri olan KOBİ'lerin mekânsal planlama yetersizliğine değindi.

Yıldız “Bursa, Ar-Ge, inovasyon ve modern üretim anlayışıyla öne çıkan bir şehir. Ancak firmalarımız, potansiyellerini tam olarak kullanamadıkları, şehir içine sıkışmış ve sanayiye uygun olmayan alanlarda faaliyet göstermek zorunda kalıyor. Bu durum yalnızca verimliliği düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda firmalarımızın Avrupa ve ABD’deki rakipleriyle küresel pazarda eşit şartlarda rekabet etmesini de engelliyor. Bu kritik sorunun çözümü, KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi modern ve planlı üretim alanlarının hızla hayata geçirilmesidir. Yatırım yapmak isteyen üyelerimize ve sanayicilerimize bu yeni alanları sunmak, hem istihdamı artıracak hem de Bursa’nın ihracat potansiyelini zirveye taşıyacaktır” dedi.

Toplantıda söz alan ASKON Marmara Bölge Başkanı Erdi Çapar da, 45’e yakın yurt dışı şubeleri, Türkiye genelinde 15 bin üyeleri ile yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan güçlü bir yapı olduklarını vurguladı.