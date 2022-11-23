Atakaş Ailesi’nin acı günü
Hataylı iş insanı Recep Atakaş’ın, önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ağabeyi Saim Atakaş, son yolculuğuna uğurlandı.
HATAY - 75 yaşında vefat eden Saim Atakaş’ın cenazesi, Nihal Atakaş Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Çankaya Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreninde Atakaş Ailesi’ni Hatay protokolü, iş, siyaset ve spor dünyasından isimler ile sevenleri yalnız bırakmadı. Törene; Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay ve çevre illerden ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.